Milagro navideño: un actor de Nickelodeon ayuda a su excompañero Tylor Chase a salir de las calles

Luego de que circularan videos por las redes sociales durante septiembre y diciembre del actor de Nickelodeon Tylor Chase en situación de calle en California, su compañero de elenco en el "Manual de supervivencia escolar de Ned" Daniel Curtis Lee compartió en sus redes su reencuentro.

“Muchos de ustedes están preocupados por Tylor Chase en esta temporada navideña, y solo quería darles una actualización”, afirmó Lee, de 34 años, quien interpretó al personaje de Simon 'Cookie' Nelson-Cook en la exitosa comedia de principios de los 2000. En el video, se lo puede ver conversando con Tylor Chase, quien está sentado en una esquina en un estado vulnerable.

En el video, el actor Daniel Lee Curtis explica que el entorno de Chase intentó hospitalizarlo para que comenzara un proceso de rehabilitación, sin embargo el intérprete de Martin Querly en la serie se arrepintió. Más tarde, Lee llevó a Chase a una pizzería en la que hicieron una videollamada con el portagonista del "Manual de supervivencia escolar de Ned", Devon Werkheiser.

Además, Lee le consiguió una habitación en un hotel para poder pasar la noche, y también le comentó sobre las posibilidades de una recuperación:“Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo. PD: Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?”.

En otro video, Daniel Curtis Lee contó que mantener el contacto con Tylor Chase no siempre resulta una tarea fácil. “Un día tiene teléfono y al siguiente, quizá no”, admitió el actor.

A su vez, adelantó que evalúa crear un fideicomiso para canalizar donaciones y analizar programas de rehabilitación que puedan ayudar a Chase en su recuperación.

Cuándo fue visto por primera vez en situación de calle

Chase fue visto por primera vez en una situación de vulnerabilidad en septiembre de este año, cuando un usuario lo reconoció en un estacionamiento en California y filmó un video de apenas siete segundos en los que el actor decía “Hola, mi nombre es Tylor Chase y estoy aquí en el Movimiento Cristiano para la Actuación”.

Tylor Chase situación de calle septiembre 2025 TikTok

Instantáneamente, el video se hizo viral en las redes, con cientos de comentarios sobre su salud y preguntas sobre cómo podían ayudar a Chase para salir de esa situación. La historia continuó con la tiktoker que lo había captado en video, la cual comenzó una campaña para recaudar fondos en su nombre a través de la plataforma GoFundMe.

Sin embargo, la usuaria lethallalli luego decidió cerrar la colecta luego de una conversación con la madre de Chase en la que entendió que lo mejor para el actor no era cooperación en lo financiero, sino atención médica especializada. La tiktoker terminó entregándole todo el dinero recaudado a la madre de la exestrella de Nickelodeon, quien abrió una cuenta bancaria a su nombre.