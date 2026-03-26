Medio Oriente en llamas: Trump lanza duras advertencias mientras continúan los ataques

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Día 26: Trump le da un ultimátum a Irán y lanzó una advertencia a los países de la OTAN

Este jueves y como de costumbre, el presidente Trump utilizó su cuenta de Truth Social para emitir dos comunicados, uno dirigido a Irán y otro a sus pares de la OTAN.

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños", comenzó el mandatario en su primer posteo. "Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están 'analizando nuestra propuesta' ¡ERROR!", amplió.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", aseguró.

donald trump amenaza iran

La advertencia del presidente tiene lugar luego de que el Ejercito de Irán haya negado este miércoles haber mantenido negociacionescon los Estados Unidos. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado del portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

Asimismo, según reportaron medios oficiales, el régimen habría rechazado la propuesta de 15 puntos del mandatario para acabar la guerra. En estos ítems, Trump le pedía a Irán que desmantele sus capacidades nucleares, cese todo el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar nunca armas nucleares.

Con respecto a la OTAN, Trump escribió: "no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!".

Israel dice haber matado al comandante iraní responsable del cierre del estrecho de Ormuz

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque "preciso y letal" al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

El ministro de Defensa israelí manifestó que el asesinato de Tangsiri es igualmente una "noticia importante" para sus socios estadounidenses: "Demuestra la ayuda de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para la apertura del estrecho de Ormuz y la histórica alianza entre el presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro Benjamin Netanyahu", recalcó.

"Este es un claro mensaje para todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria (...) Las FDI los perseguirán y los neutralizarán uno por uno", amenazó asimismo Katz.

Por otro lado, se supo que el Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje por el tránsito por Ormuz. “Buscamos un proyecto de ley que reconozca legalmente la soberanía, el dominio y la supervisión de Irán sobre el estrecho, y que además genere una fuente de ingresos para el país mediante el cobro de un peaje”, dijo el presidente de la comisión de asuntos civiles del Parlamento, Mohamad Reza Rezaei Kochi.