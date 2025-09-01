Medicina tradicional: descubren que un hongo milenario puede matar células cancerosas

Un equipo de investigadores en Taiwán identificó propiedades prometedoras en un hongo poco común que podrían servir como base para futuros tratamientos contra el cáncer . Se trata del Antrodia cinnamomea, conocido también como Taiwanofungus camphoratus, una especie que crece únicamente en ese país y que durante siglos fue utilizada en la medicina tradicional.

Los especialistas de la Universidad Nacional de Taiwán y de la Universidad Nacional Yang Ming Chiao Tung analizaron un grupo de azúcares producidos por el hongo, llamados polisacáridos sulfatados (SPS). Estos compuestos, que combinan glucosa, galactosa y sulfato, habían mostrado en investigaciones previas efectos antiinflamatorios y anticancerígenos, aunque sin conocerse con precisión cómo actuaban.

Para avanzar, los científicos lograron que el hongo cultivado en laboratorio generara mayores cantidades de estas moléculas. En ese proceso identificaron un compuesto específico, denominado N50 F2, que en pruebas celulares redujo marcadores de inflamación y consiguió bloquear y destruir células de cáncer de pulmón .

Los ensayos mostraron que ciertas moléculas del hongo lograron bloquear y eliminar células de cáncer de pulmón.

Los autores del estudio aclararon que los resultados se obtuvieron en ensayos de laboratorio y que todavía falta comprobar su eficacia en seres humanos. Aun así, consideran que el descubrimiento abre nuevas posibilidades.

"El estudio actual muestra que los SPS de A. cinnamomea tienen un fuerte efecto antiinflamatorio e inhiben células cancerígenas in vitro", señalaron en el trabajo publicado en la revista Carbohydrate Polymers.

El avance se suma a otras investigaciones que exploran recursos naturales como plantas, tardígrados o veneno de escorpión para combatir distintos tipos de tumores.

Chia-Chuan Chang, científica de la Universidad Nacional de Taiwán, destacó: "Nuestro estudio demuestra el potencial de los compuestos fúngicos naturales para el desarrollo farmacéutico. Con un proceso de producción y extracción completamente controlado, somos optimistas respecto a futuras aplicaciones tanto en suplementos de salud como en tratamientos clínicos".

Para leer el estudio hacé clic acá o visitando el sitio web de ScienceDirect.