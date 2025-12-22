Masacre en Sídney: confirmaron que los atacantes arrojaron explosivos que no detonaron en la playa de Bondi

A una semana del ataque antisemita en la playa de Bondi, en Sídney, la Justicia australiana confirmó que los autores arrojaron cuatro artefactos explosivos improvisados.

A una semana de la masacre antisemita que sacudió a Australia, nuevas revelaciones judiciales confirmaron que los autores del ataque en la playa de Bondi arrojaron al menos cuatro artefactos explosivos improvisados contra la multitud, aunque ninguno llegó a detonar. La información surge de una declaración policial preliminar difundida este lunes por un tribunal local, tras el levantamiento de una orden de secreto judicial.

Los detalles de la investigación del atentado antisemita en Sídney Según el documento al que accedió la cadena pública ABC, los responsables del atentado fueron identificados como Naveed Akram, de 24 años, y su padre, Sajid Akram, de 50. Ambos atacaron a personas que participaban de los festejos por la festividad judía de Janucá en una de las playas más concurridas y turísticas de Sídney.

La acusación sostiene que, si bien los explosivos no explotaron, la Policía los consideró “viables”, lo que agravó la evaluación del riesgo que enfrentaron las víctimas. Además, los investigadores informaron el hallazgo de un quinto artefacto explosivo en el baúl del vehículo utilizado por los atacantes, según consta en el expediente judicial.

sídney atentado EFE De acuerdo con la reconstrucción policial, padre e hijo estacionaron su automóvil sobre Campbell Parade, en Bondi, alrededor de las 18:50 del día del atentado. En ese lugar, colocaron banderas del Estado Islámico (EI) en los parabrisas delantero y trasero del vehículo, un elemento que, según las autoridades, refuerza la motivación ideológica y terrorista del ataque.

El atentado se produjo cuando cerca de un millar de personas participaban de las celebraciones de Janucá. En el lugar murieron 14 personas, entre ellas uno de los atacantes, que fue abatido por la Policía. Otras dos víctimas fallecieron posteriormente en el hospital, incluida una niña de 10 años, lo que elevó el número total de fallecidos a 16.