Ecuador registró 19.015 emergencias el 24 y 25 de diciembre. El 69% fueron por seguridad, con Guayas y Pichincha como las más afectadas.

Más de 19.000 emergencias se atendieron en Ecuador durante las fiestas navideñas.

Un total de 19.015 emergencias, la mayoría relacionadas a la seguridad, fueron atendidas durante el 24 y 25 de diciembre en Ecuador, según reportó este viernes el servicio nacional ECU 911.

El miércoles 24 el servicio de emergencias recibió 8.949 llamadas, mientras que el jueves 25, 10.066 alertas, las cuales fueron gestionadas y derivadas a la Policía, las Fuerzas Armadas, Bomberos, Secretaría de Gestión de Riesgos, Ministerio de Salud, Cruz Roja, Comisión de Tránsito y a otras instituciones nacionales y municipales.

Las provincias en las que más emergencias se registraron fueron la costera Guayas, cuya capital es Guayaquil, con 5.085 alertas; seguida de la andina Pichincha, cuya capital es Quito, con 4.202 emergencias y Azuay, con 1.108.

13.161 atenciones fueron sobre casos de seguridad ciudadana, correspondientes al 69,2 % del total; 1.939 sobre gestión sanitaria (10,2 %) y 2.241 sobre tránsito y movilidad (11,8 %). El resto de emergencias están vinculadas a gestión de siniestros y de riesgos y servicios municipales o militares.

Durante estos dos días, el ECU 911 contabilizó 86 alertas relacionadas con fiestas, 1.968 casos de libadores, 886 escándalos públicos, 260 incendios, 877 siniestros de tránsito, 549 casos de violencia intrafamiliar y tres emergencias por inundaciones.