Maduro insta a la CELAC-UE a rechazar la presencia militar de EEUU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro , envió una carta a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE) que se realiza en la ciudad colombiana de Santa Marta, en la que exhortó a los mandatarios participantes a rechazar la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe .

“Se están desplegando en el Caribe formaciones navales y aéreas que incluyen portaaviones de última generación, destructores misilísticos y submarinos nucleares”, advirtió el mandatario venezolano, quien instó a defender la región como Zona de Paz.

“Proclamamos la defensa incondicional de nuestra América como Zona de Paz, rechacemos de manera categórica cualquier militarización del Caribe” y “establezcamos mecanismos regionales de cooperación humanitaria y defensa colectiva”, exhortó.

Maduro sostuvo que las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe han provocado la muerte de civiles, además de ser calificadas por expertos de Naciones Unidas como “ejecuciones extrajudiciales”.

El mandatario venezolano afirmó que esos actos transgreden el derecho internacional y atropellan la vida humana, además de representar una amenaza contra la soberanía de América Latina y el Caribe.

Llamó a los gobiernos de la región y de Europa a exigir el cese inmediato de los ataques, así como las amenazas militares, al promover una investigación de forma independiente sobre las ejecuciones denunciadas.

Maduro reivindicó la fundación de la CELAC en la ciudad de Caracas en 2011 como una apuesta por la autonomía política y la unión.

La CELAC es un organismo regional entre gobiernos que promueve la integración y el desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños.