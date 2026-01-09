Lula Da Silva y Pedro Sánchez reiteraron su rechazo al uso de la fuerza en medio de la crisis en Venezuela

En medio de la tensión en Venezuela, los presidentes de Brasil y España celebraron la liberación de un importante grupo de presos políticos, entre ellos cinco ciudadanos españoles que ya aterrizaron en Madrid.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo una conversación telefónica con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la que abordaron la situación en Venezuela tras la incursión de Estados Unidos en la que fue capturado Nicolás Maduro, y reiteraron su rechazo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

"Ambos resaltaron la importancia de la declaración conjunta divulgada junto con Chile, Colombia, México y Uruguay, que rechaza la división del mundo en zonas de influencia y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, sin amparo en la Carta de la ONU", informó la Presidencia brasileña en un comunicado.

Lula y Sánchez también festejaron el anuncio hecho en la víspera en Caracas por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de presos venezolanos y extranjeros, incluyendo cuatro españoles.

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela llegaron a Madrid este viernes en un vuelo procedente de Bogotá, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en un mensaje en la red social X.

La hispanovenezolana Rocío San Miguel, así como José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena y Ernesto Gorbe Cardona llegaron al aeropuerto madrileño tras ser liberados el jueves, como parte de la excarcelación de un "número importante" de presos políticos, según anunciaron las autoridades de Caracas.