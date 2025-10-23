Lula Da Silva confirmó que irá por la reelección en 2026: sería su cuarto período

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves en el marco de su visita a Indonesia que irá por un cuarto mandato al frente del país brasileño en octubre de 2026. Las declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa que brindó junto con el líder indonesio.

"Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil", fueron las palabras de Lula da Silva hacia Prabowo Subianto, cuando finalizó la reunión bilateral en Yakarta, de acuerdo con lo informado por la Presidencia del país sobre el discurso leído del mandatario brasileño.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT), que cumplirá 80 años el próximo 27 de octubre, afirmó que mantiene “la misma energía que cuando tenía 30” y destacó que su continuidad podría fortalecer los lazos internacionales.

“Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”, expresó Lula durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Yakarta.

El encuentro con su par indonesio Subianto culminó con la firma de tratados de cooperación en energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros sectores estratégicos. Ambos mandatarios también acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur e Indonesia antes de diciembre.

El presidente de Brasil Lula da Silva anunció que irá por la reelección durante su visita a Indonesia.

Lula subrayó la intención de ambos países de convertirse en “actores fundamentales en la geografía económica del mundo” y criticó las políticas de proteccionismo comercial, al tiempo que resaltó el potencial de los mercados de Brasil e Indonesia, que en conjunto representan una población de casi 500 millones de personas.

Según datos del Ministerio de Comercio indonesio, el intercambio bilateral alcanzó los 7.150 millones de dólares en 2024, con un superávit de casi 3.700 millones para Brasil.

El mandatario brasileño también dejó abierta la posibilidad de ampliar la cooperación militar, especialmente en materia de provisión de aeronaves para las Fuerzas Aéreas de Indonesia.

La gira asiática de Lula y posible encuentro con Trump

Tras su paso por Yakarta, Lula continuará su gira asiática con una visita a Malasia, donde participará en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Allí podría mantener un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.