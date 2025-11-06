Los sorprendentes videos de la explosión de un auto en Nueva York que dejó al menos siete bomberos heridos

Un vehículo explotó en el Bronx, dejó varios bomberos heridos y generó un fuerte operativo mientras las autoridades analizan qué originó el siniestro.

Este martes, el barrio del Bronx, en Nueva York, se vio conmocionado luego de la fuerte explosión de un auto. Allí, mientras combatían el incendio, siete bomberos resultaron heridos tras la explosión y debieron ser trasladados inmediatamente a un centro médico para ser atendidos. Donde luego trascendieron en redes los videos de la explosión.

Si bien más tarde las autoridades locales informaron que el incendio había sido controlado, cerca de las 21 horas (hora local), los investigadores continúan trabajando para determinar cuál fue la causa que provocó el siniestro.

El jefe de bomberos de la ciudad de Nueva York, John Esposito, declaró: “Había mucha basura y escombros en la acera, que estaban en llamas. Había un par de coches ardiendo”.

Mientras Esposito declaraba a los periodistas sobre lo sucedido, uno de los vehículos explotó repentinamente, y más tarde los videos circularon rápidamente en redes sociales.