Los manifestantes de Hong Kong creen que están ante su última oportunidad

Los manifestantes de Hong Kong perciben que las protestas de este fin de semana contra el Gobierno pueden ser las últimas al percibir un incremento de la presión de las fuerzas de seguridad del territorio, mientras la Policía ha vuelto a recurrir a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes este domingo.

"Me parece que estamos ante nuestra última oportunidad", afirma la manifestante Phoenix Ip. "Creo que el control del Gobierno es cada vez más férreo y posiblemente estemos ante nuestra última pelea", ha añadido.

"Soy bastante pesimista respecto al futuro. Pero quiero decir a la próxima generación que, al menos, lo intentamos", ha declarado durante su asistencia a la protesta de este domingo en el barrio de Kowloon.

Otro de los manifestantes, Chevron Hor, ha lamentado que China está efectuando cada vez más presión para terminar de incorporar el sistema judicial hongkongés, en principio independiente según el acuerdo de devolución firmado con Reino Unido y ejecutado en 1997.

"China no solo no quiere perdernos, sino que quiere que nos convirtamos en parte de China y que actuemos como la gente de allí, y a mí me parece que ninguno de nosotros queremos eso", ha declarado.

A última hora de esta tarde, hora local, las hostilidades se han reanudado en el distrito de Tsuen Wan, donde la Policía ha lanzado gases lacrimógenos mientras los manifestantes lanzaban piedras y proyectiles.

La Policía de Hong Kong arrestó a 29 personas durante las violentas protestas del sábado contra el Gobierno, en donde algunos manifestantes han lanzado cócteles molotov contra las fuerzas de seguridad, que han respondido a su vez con gases lacrimógenos.

La Policía antidisturbios y los manifestantes de Hong Kong volvieron a enfrentarse tras las pacíficas manifestaciones de la semana pasada contra el Gobierno del territorio. Previamente cuatro estaciones de metro de la MTR habían sido cerradas debido a las protestas.

Las autoridades recurrieron al gas lacrimógeno después de que algunos manifestantes lanzaran cócteles molotov y ladrillos y que otros rompieran farolas "inteligentes" equipadas con cámaras de vigilancia. Otros habían bloqueado las carreteras con andamios hechos de bambú. Se trata del primer uso de gas lacrimógeno en 10 días tras una serie de manifestaciones, en su mayoría pacíficas, en la antigua colonia británica.