Los interrogantes que plantea la milagrosa supervivencia de un sherpa en el Everest para la industria turística

El pasado jueves, un equipo de limpieza estaba peinando las peligrosas laderas superiores del Everest en busca de basura, tras una ajetreada temporada de escalada, cuando avistaron a un hombre con un traje de montaña azul brillante que se arrastraba al pie de la cascada de hielo del Khumbu, considerada por muchos como uno de los tramos más peligrosos del pico más alto del mundo.

Se trataba de Hillary Dawa Sherpa, un guía de escalada que se había separado de sus clientes al descender de la montaña seis días antes. Se lo daba por muerto: otra vida más segada por las traicioneras laderas del Everest. Cuando el hombre de 57 años reapareció, su familia ya había iniciado los preparativos para su funeral.

Aunque estaba aterido y completamente agotado, Hillary Dawa aún podía sentarse erguido y hablar con quienes lo encontraron, antes de ser trasladado en helicóptero a un hospital de Katmandú, la capital de Nepal.

La noticia de su milagrosa supervivencia acaparó los titulares internacionales y conmocionó a toda la comunidad montañera.

Sin embargo, también plantea preguntas inquietantes para la floreciente industria del turismo de alta montaña y pone de relieve los riesgos mortales a los que se enfrentan los sherpas que trabajan en el Everest.

Himalayan Traverse Adventure (HTA), la empresa para la que trabajaba Hillary Dawa, sostiene que todos sus procedimientos en la gestión del incidente fueron correctos y que las malas condiciones meteorológicas dificultaron las labores de rescate.

Pero muchos se preguntan si la empresa, conocida por ofrecer paquetes por debajo de los precios de mercado, ha hecho lo suficiente para cuidar de sus guías.

Hillary Dawa fue contratado como cocinero del campamento; ¿por qué entonces estaba guiando a los clientes en la ascensión a la montaña de 8.849 metros? ¿Por qué no se inició la búsqueda hasta tres días después de su desaparición? ¿Se habría iniciado antes si hubiera sido un cliente y no un guía?

La familia del sherpa ha presentado una denuncia policial en la que acusa a HTA de negligencia, y el departamento de turismo de Nepal está investigando el incidente.

Getty Images Dawa fue trasladado a un hospital en Katmandú.

Desastre a 7.500 metros

HTA había contratado inicialmente a Hillary Dawa como cocinero para el campamento 2, pero acabó utilizándolo como sustituto de un guía que "se enfermó en el campamento base", según informó la empresa.

Aceptó este cambio espontáneo de funciones porque "quería ganar un dinero extra", le explica a la BBC Angfurba Sherpa, director de HTA.

Así fue como Hillary Dawa acabó acompañando a dos clientes, el alpinista británico Chris Thrall y el polaco Mariusz Chmielewski, en su desafortunada ascensión al Everest. También los acompañaba su compañero de guía, Pasang Kaji Sherpa.

En la ruta sur del Everest hay cuatro campamentos situados por encima del campamento base principal, que los escaladores suelen utilizar como puntos de descanso y aclimatación. El campamento 4, situado a 7.920 m sobre el nivel del mar, es el más alto.

El grupo inició el descenso desde el campamento 4 el 29 de mayo, con Pasang Kaji y Chmielewski a la cabeza, ya que a Chmielewski se le estaba acabando el oxígeno.

Thrall, que les seguía junto con Hillary Dawa, dijo que el sherpa se había detenido para sentarse sobre su mochila justo por encima del campamento 3, a unos 7.500 metros", como había hecho cientos de veces antes para descansar un rato".

"Me di la vuelta y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano?'", relató Thrall en un video de Instagram. "Él respondió: 'Sí, sí, estoy bien, Chris, por favor, sigue adelante'".

El exsoldado británico describió su dilema: dar media vuelta para ir a buscar a Hillary Dawa o alcanzar al resto del grupo.

"¿Vuelvo a por el sherpa, que probablemente aparecerá y estará bien, como ha hecho cientos de veces antes, o ayudo a mi compañero de escalada, que no tiene oxígeno, tiene los dedos congelados y, obviamente, allí arriba nunca estás lejos de la hipotermia?".

En respuesta a las acusaciones de que el equipo había dejado atrás a Hillary Dawa, Thrall dijo: "En el Everest es muy diferente, amigos. Tenía un tanque de oxígeno que estaba medio vacío [en ese momento].

"Intentar volver a subir... me habría consumido prácticamente todo el oxígeno. No estoy tratando de eludir mi responsabilidad. Solo digo que hay que ser realistas".

En una entrevista posterior con BBC Newshour, Thrall dijo que decidió "socorrer al miembro más débil del trío", refiriéndose a Chmielewski, con quien compartió su menguante suministro de oxígeno mientras continuaban bajando la montaña en medio de una fuerte tormenta de nieve.

Las condiciones eran tan malas que tanto Thrall como Chmielewski grabaron mensajes de despedida para sus seres queridos, pensando que quizá no volverían con vida.

BBC

El grupo tardó unas 38 horas en llegar finalmente al campamento base. En ese momento, ya daban por hecho que Hillary Dawa había fallecido.

"Había una niebla total", dijo Thrall. "Todas las cuerdas estaban cubiertas por unos treinta centímetros de nieve… En ningún momento, cuando miré hacia arriba, vi ningún rastro de Hillary".

Por su parte, Chmielewski también ha acusado a HTA de negligencia.

"Mira, a Hillary Dawa lo dejaron solo; se salvó por sus propios medios", explica Chmielewski a la BBC. "Esto pone de manifiesto la triste realidad de cómo Himalayan Traverse trata a sus empleados. A los clientes se les trata de la misma manera".

Chmielewski afirma que Pasang Kaji Sherpa, el otro guía de montaña de su grupo, había notificado a la empresa el 30 de mayo que Hillary Dawa había desaparecido, pero que no se puso en marcha ninguna operación de búsqueda hasta días después.

Chmielewski, que también fue ingresado en el hospital con congelaciones, sugiere además que las decisiones se tomaron de forma improvisada durante la expedición y que la empresa parecía no estar preparada.

"Tengo grandes reservas sobre la agencia que organizó esta expedición", afirma. "Creo que deberían perder su licencia".

"No creí que sobreviviría"

Hillary Dawa afirma que se vio obligado a quedarse cerca del campamento 3, situado a unos 7.200 metros sobre el nivel del mar, porque se le acabó el oxígeno y ya no podía caminar.

Sin oxígeno suplementario, un escalador completamente aclimatado normalmente solo sobreviviría dos o tres días a esa altitud.

"No podía caminar… No comí nada los dos primeros días. Luego empecé a masticar hielo, pero me dolían los dientes", declaró Hillary Dawa al Servicio Nepalí de la BBC desde el Hospital HAMS de Katmandú. "No creí que sobreviviría".

Entonces encontró chocolates en el bolsillo y logró beber un poco de hielo derretido.

Bajó lentamente, pero acabó cayendo en una grieta, según contaron dos personas con las que habló sobre su terrible experiencia.

Entonces, una avalancha que hizo que la nieve cayera en la grieta le dio la primera esperanza que había tenido en días.

"Al pisar la nieve, me levanté y miré hacia arriba... Sentí que podía salir de allí", dijo.

Reuters A lo largo de la ruta sur hacia el Everest hay cuatro campamentos que los escaladores suelen utilizar como puntos de aclimatación.

Una vez que logró salir a rastras, encontró unas cuerdas cerca que le ayudaron a descender más. Fue allí donde vio al equipo de limpieza, las primeras personas con las que se había encontrado en casi una semana.

Hillary Dawa fue trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una sala general a principios de esta semana y se está "recuperando bien", según informó su familia al Servicio Nepalí de la BBC .

El fundador y presidente de HTA, Dawa Sherpa, afirmó que, cuando su empresa se dio cuenta el 30 de mayo de que no se podía contactar con Hillary Dawa, lo notificó a su socio, 8K Expeditions, la empresa de expediciones de mayor envergadura que había ayudado a tramitar los permisos de escalada de Thrall y Chmielewski.

"La operación de búsqueda se retrasó únicamente debido a las condiciones meteorológicas adversas, pero eso no significa que hubiera negligencia", le explica a la BBC.

"El tiempo era realmente malo, había una tormenta de nieve, lo que significa que tuvimos nieve profunda de forma continua durante varios días. No habría sido posible enviar un helicóptero [de inmediato]. Habría estado enviando a los rescatistas a una muerte segura".

Dawa añade que 8K Expeditions debería ser la empresa encargada del rescate, ya que fue la que expidió los permisos, pero la compañía sostiene que no era responsable de proporcionar los servicios logísticos ni operativos para esta expedición en concreto.

"No obstante, como parte de nuestra responsabilidad y compromiso de apoyar a la comunidad de alpinistas, hicimos todo lo posible para ayudar [en] la búsqueda", explica a la BBC el director general de la empresa, Lakpa Sherpa.

Lakpa confirmó que HTA se había puesto en contacto por primera vez el 30 de mayo, pero que posteriormente se perdió el rastro. HTA no respondió a estas afirmaciones.

"Intentamos en múltiples ocasiones contactar con Himalayan Traverse Adventure para obtener más información y coordinarnos", dice Lakpa. "Sin embargo, no fue posible localizarlos… El 2 de junio, establecimos contacto con la familia de Hillary y coordinamos una operación de búsqueda aérea".

La búsqueda no dio ningún resultado.

8K Expeditions calificó la odisea de Hillary Dawa como un "auténtico autorrescate" y "nada menos que un milagro".

El cocinero que acompañaba a los clientes en el Everest

Los expertos en el Everest afirman que los cocineros de los campamentos rara vez están equipados para escalar la montaña.

"Por lo general, los guías locales que llevan a los clientes a la cima de picos de 8.000 metros están entrenados específicamente para este fin", afirma Ben Ayers, reportero veterano del Everest para la revista Outside.

EPA La supervivencia de Hillary Dawa, que pasó seis días solo a tanta altitud, ha sorprendido a muchos

"Hillary Dawa tenía experiencia trabajando en esta función en años anteriores, pero se encontraba en una etapa tardía de su carrera".

Chmielewski, el alpinista polaco, afirma que HTA les dijo que Hillary Dawa había sido reasignado como guía de escalada "porque [su guía original] tenía problemas con la bebida y un problema de salud".

"No nos dijeron exactamente de qué se trataba", explica a la BBC.

En una segunda conversación con la BBC, el director de HTA, afirma que los dos clientes no quisieron pagar el coste adicional de un guía con más experiencia cuando ya no pudieron contar con el guía original.

Thrall y Chmielewski pagaron cada uno unos US$37.500 por la expedición, que incluye un intento de ascensión al Everest y al Island Peak, de 6.189 metros, explica Angfurba.

"Pagaron uno de los precios más baratos y, sin embargo, esperan un servicio VIP", afirma, añadiendo que otras empresas cobran sumas de seis cifras por viajes similares.

Chmielewski tachó este comentario de "absurdo e indignante". Según él, los escaladores pagaron "varios miles de dólares" adicionales esperando contar con un guía de escalada cualificado, pero Hillary Dawa fue asignado a la expedición "por falta de personal".

Angfurba también sugiere que Hillary Dawa debería haberse puesto en contacto con la empresa para informarles de que seguía con vida.

"Tenía un walkie-talkie que funcionaba y pilas de repuesto", afirma Angfurba. "Le habría llevado 10 segundos".

BBC

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FUENTE: BBC