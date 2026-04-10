Los 250 perros hacinados en una pequeña casa de Inglaterra y su "sorprendente" recuperación tras ser rescatados

Los perros rescatados a principios de este año de una propiedad abarrotada de animales se encuentran "realmente bien".

La noticia fue confirmada a la BBC por la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (Rspca, por sus siglas en inglés), después de que circulara una imagen tomada por un rescatista de animales en donde se veía a más de 250 perros cruce de caniches hacinados en una habitación.

La organización de protección animal había dicho que el número y las condiciones de vida de estos mestizos —descubiertos en enero en un lugar no revelado de Reino Unido— "creció rápidamente y fuera de control en medio de circunstancias familiares difíciles".

Lee Hopgood, superintendente de operaciones de la Rspca para el norte de Inglaterra , afirmó que "sorprendentemente, los perros están bien y están creciendo realmente muy bien".

No obstante, muchos de los perros fueron hallados con el "pelaje enmarañado y con costras", lo cual requirió tratamiento.

El destino de los perros

De los animales rescatados, 87 fueron acogidos por la Rspca, mientras que el resto fue trasladado a Dogs Trust.

Tras recibir cuidados y apoyo conductual, "muchos de los perros han sido realojados con éxito y disfrutan de la vida en sus hogares definitivos", dijo un portavoz de Dogs Trust.

Varias perras siguen al cuidado de Dogs Trust, "incluidas aquellas que han dado a luz mientras estaban con nosotros", añadieron.

Uno de los perros cruce de caniche rescatados recientemente, Boone, fue adoptado por Dermot Murphy —excomisionado de la inspección de la Rspca— y apareció el jueves en el programa BBC Breakfast.

Getty Images Las organizaciones protectoras de animales en Inglaterra registran un incremento en la cantidad de perros rescatados.

Boone estaba bajo de peso y tenía las orejas y los ojos irritados cuando llegó por primera vez al cuidado de esta organización, explicó Murphy.

Debido a sus difíciles comienzos, a Boone había que cargarlo para subirlo y bajarlo del auto cuando se incorporó a la familia de Murphy.

"Nunca antes había llevado correa, así que cuando se la pusimos, clavó las garras en el suelo. No sabía lo que era eso".

Adaptarse a la vida fuera del abarrotado salón supuso "una especie de sobrecarga sensorial" y Boone necesitó ir familiarizándose con las nuevas experiencias de forma gradual.

Ahora, Boone puede ir sin correa y jugar con una pelota.

"Es maravilloso ver cómo ha superado su timidez y se ha convertido en parte de nuestra familia", añadió Murphy.

"Impactante realidad"

La organización protectora de animales señaló que los casos en los que se mantiene a un gran número de animales en un mismo lugar pueden estar vinculados a problemas de salud mental, a la crisis del costo de vida o a criadores que operan con malas prácticas.

En este caso, la organización declaró el miércoles que no emprenderá acciones legales debido a la "extrema vulnerabilidad" de los propietarios.

La Rspca afirmó que una imagen "impactante" tomada por un rescatista, que muestra a decenas de perros hacinados en una sala de estar, no fue generada por inteligencia artificial, en respuesta a decenas de comentarios en las redes sociales que sugerían que era falsa.

La fotografía ilustra la "impactante realidad" de los incidentes con múltiples animales que atiende esta organización, los cuales han aumentado un 70% en Inglaterra y Gales desde 2021, según informó la organización benéfica de bienestar animal.

Todos los perros eran cruce de caniche, también conocidos como "doodles".

Este tipo de perros ha ganado popularidad en los últimos años, constituyendo los tres tipos de razas mestizas más comunes entre los dueños de perros, según una encuesta de 2025 realizada por Dogs Trust.

En noviembre, Rspca informó del rescate de 80 perros, en su mayoría chihuahuas, pomeranias y otros cruces, de una casa en Bedfordshire, Inglaterra.

BBC

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FUENTE: BBC