Lo que la misión Artemis II nos ha enseñado sobre futuros viajes tripulados a la Luna

La misión Artemis II de la NASA ha superado todas las pruebas importantes desde su lanzamiento el 1 de abril, con un rendimiento del cohete, la nave espacial y la tripulación superior al que los ingenieros esperaban.

Los primeros seis días de la misión han demostrado que la cápsula Orión funciona según lo previsto con tripulación a bordo por primera vez, algo que ningún simulador podría haber comprobado.

Sin embargo, quizás su mayor logro reside en las acciones de la tripulación de Artemis, que han generado esperanza y optimismo en un mundo que parece necesitar desesperadamente inspiración.

Pero la pregunta clave sigue en pie: ¿es realmente alcanzable el alunizaje para 2028, como desean la NASA y el presidente Trump?

Pocos días después de que el sistema de lanzamiento espacial (SLS, por sus siglas en inglés) de la NASA llegara a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, la lección más importante sobre Artemis II ya se había aprendido.

Tras dos lanzamientos cancelados en febrero y marzo debido a problemas técnicos distintos, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, declaró: "Lanzar un cohete tan importante y complejo como el SLS cada tres años no es el camino al éxito".

La anterior misión no tripulada Artemis I despegó en noviembre de 2022.

La agencia, afirmó, debía dejar de tratar cada cohete "como una obra de arte" y hacer lanzamientos con la frecuencia propia de un programa serio.

NASA El rendimiento del cohete fue superior a lo esperado.

En efecto, fue una declaración de que había que dejar de repetir las mismas lecciones cada tres años.

Eso importa, porque replantea todo lo que ha venido después. Y, a la luz de esa ambición, ¿qué nos ha demostrado la misión en los seis días transcurridos desde que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen despegaron el 1 de abril?

En resumen, mucho más de lo que incluso los más optimistas se atrevían a esperar.

Un cohete que cumplió su cometido

Según todos los parámetros que importan a los ingenieros, el SLS funcionó de acuerdo a lo previsto. Cada fase del ascenso fue, en el lenguaje formal del centro de control de la misión, "nominal": presión dinámica máxima, apagado del motor principal y separación de los propulsores.

Dos de las tres correcciones de rumbo previstas en la ruta hacia la Luna se descartaron porque la trayectoria ya era tan precisa que no eran necesarias. Como dijo el Simeon Barber, científico espacial de la Open University en Reino Unido: "Hay que reconocerles el mérito, lo hicieron bien a la primera".

NASA De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover probaron cómo interactuaban los humanos con la nave espacial.

Al día siguiente del lanzamiento llegó el momento crucial. Orión encendió su motor principal durante cinco minutos y cincuenta y cinco segundos —lo que se conoce como la inyección translunar—, colocando la nave en una trayectoria circular hacia la Luna sin necesidad de realizar maniobras importantes adicionales.

Según Lori Glaze, directora del programa Artemis, el potente encendido del motor fue "impecable".

Humanos a bordo de la nave

El objetivo oficial de esta misión era introducir personas en Orión y descubrir qué sucede, no solo con la nave, sino también con la interacción entre la tripulación y la máquina.

Lo que ha ocurrido es precisamente lo que se esperaba y precisamente lo que no se podría haber aprendido en un simulador.

Se han presentado problemas con el baño y un problema con el dispensador de agua obligó a la tripulación a guardar agua en bolsas como medida de precaución. En una rueda de prensa inicial se mencionó una pequeña pérdida de redundancia en uno de los sistemas de helio, pero esto se resolvió discretamente.

NASA Fotografía de un eclipse solar tomada por la tripulación de la nave Orión en el espacio profundo.

Como señaló Barber: "Se trata de integrar a los humanos en el proceso, esos humanos que aprietan botones, respiran dióxido de carbono, quieren aire acondicionado y usar el baño. Todo giraba en torno a cómo funciona el sistema con ellos a bordo".

Los ingenieros que supervisan el sistema de eliminación de CO2 de Orión mediante sesiones de pruebas consecutivas, o que evalúan el comportamiento de la nave con los propulsores desactivados deliberadamente, están demostrando que este vehículo es lo suficientemente seguro como para transportar personas a la superficie lunar.

La valoración general de Barber fue directa: "Orión parece haber funcionado bastante bien, la verdad; sobre todo el sistema de propulsión, que es lo realmente crucial".

¿Ciencia con mayúsculas o exageración de la NASA?

La NASA ha ensalzado los resultados científicos. La tripulación realizó extensas observaciones durante su sobrevuelo: registraron en tiempo real unas 35 formaciones geológicas, variaciones de color que podrían revelar la composición mineral y un eclipse solar desde el espacio profundo que, según el piloto Victor Glover, "parecía irreal".

Una imagen se destacó: la cuenca Orientale, un cráter de 965 kilómetros cerca de la cara oculta de la Luna, visto en su totalidad por primera vez por unos ojos humanos.

Sin embargo, la ciencia no es lo principal. El profesor Chris Lintott, de Oxford, copresentador del programa de TV The Sky at Night, fue tajante: "El valor artístico de las imágenes enviadas por Artemis y su tripulación es significativo, pero su valor científico es limitado".

La sonda india Chandrayaan-3 aterrizó cerca del Polo Sur en 2023. Mientras que la sonda china Chang'e-6 recuperó muestras del lado oculto en 2024. Estos instrumentos robóticos han cartografiado este terreno con un detalle extraordinario.

NASA Imágenes que inspiraran a una nueva generación: una vista de la Tierra desde Orión.

Pero el momento más emotivo no provino de ningún instrumento, sino de la tripulación. Mientras los astronautas batían el récord de distancia establecido por el equipo del Apolo 13 en 1970, el especialista de misión Jeremy Hansen se comunicó con el Centro de Control de Misión en Houston.

Había un cráter, dijo, en el límite entre el lado visible y el lado oculto: un punto brillante al noroeste del cráter Glushko.

"Hemos perdido a un ser querido", dijo con la voz quebrada. "Se llamaba Carroll, la esposa de Reid, la madre de Katie y Ellie. Y nos gustaría llamarlo [al cráter] Carroll". Cuarenta y cinco segundos de silencio siguieron. El comandante Reid Wiseman lloró. La tripulación se abrazó. En la Tierra, sus hijas lo veían desde Houston.

Ese momento importa por razones que van más allá del sentimentalismo.

Los programas espaciales que no logran generar emociones humanas genuinas y espontáneas no perduran. La razón por la que el programa Apolo perdura en la memoria colectiva no es solo su ingeniería; es lo que representó sobre el alcance y la valentía de la humanidad.

Artemis II, en ese momento, transmitió ese mismo mensaje.

La prueba mayor aún está por venir

La misión aún no ha terminado. Orión regresa a casa y tiene previsto amerizaren en el océano Pacífico cerca de San Diego, EE.UU., el 11 de abril.

Lo que queda es la reentrada en la atmósfera terrestre, el momento que generó tanta ansiedad tras Artemis I, cuando un daño inesperado en el escudo térmico desencadenó una investigación que retrasó esta misión más de un año. La cápsula Orión entrará en la atmósfera a unos 40.000 km/h.

Esta es la prueba que ningún simulador puede replicar, y su resultado definirá el legado de esta misión más que cualquier imagen de la cara oculta de la Luna.

NASA El escudo térmico de Orión será probado al entrar en la atmósfera terrestre.

Si la reentrada transcurre sin problemas, el panorama que surja de Artemis II será realmente alentador. El cohete funcionó. La nave espacial funcionó. La tripulación manejó los sistemas con competencia y destreza. Y la NASA finalmente ha articulado un plan creíble para aprovechar este momento en lugar de esperar tres años y empezar de nuevo.

Un alunizaje para 2028 sigue siendo un objetivo ambicioso. Barber intuye que faltan entre tres y cuatro años, y es difícil rebatir esa opinión.

Pero el buen desarrollo de esta misión —desde el lanzamiento hasta el sobrevuelo lunar— ha modificado las probabilidades. La cuestión ya no es si Orión puede volar, sino si los módulos de aterrizaje y la voluntad política podrán mantener el ritmo.

La nave espacial, al menos, ha cumplido con su parte.

Artemis II es una historia de inspiración y de ciencia. Los sucesos recientes evocaron el programa Apolo. En un momento en que el mundo carece de optimismo, al igual que en la década de 1960, con guerras por todo el mundo y disturbios civiles en Estados Unidos, este fue un instante en el que, por una noche, pudimos recordar que somos uno. Podemos ver esa imagen de la Tierra.

Este no es el final de la historia, ni mucho menos; se trata solo de un vuelo de prueba para un eventual alunizaje, no solo uno, sino muchos más por venir.

BBC

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FUENTE: BBC