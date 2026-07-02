"Lo cuidaré como una madre hasta que aparezca mi hermana": habla con la BBC la tía del niño de 2 años que fue rescatado seis días después de los terremotos en Venezuela

La tía de un niño de dos años, rescatado tras pasar seis días bajo los escombros en Venezuela, habló con la BBC de su inmensa alegría por reencontrarse con su sobrino y su esperanza de que aún se pueda hallar a los padres del pequeño.

Kleiber Morán fue sacado de entre los escombros de su vivienda, en el estado de La Guaira (norte de Venezuela), por rescatistas jordanos en la madrugada del martes.

La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el rescate como una "fuente de esperanza para nuestro pueblo", mientras continúa aumentando la cifra de víctimas mortales de los dos fuertes terremotos ocurridos el miércoles pasado.

La tía del niño, Andreína Sarmiento, de 23 años, declaró a la BBC que cuidaría de Kleiber "con el cariño de una madre hasta que aparezca mi hermana, que es lo que tanto anhelamos".

"Le pido mucho a Dios que me dé fuerzas, porque él tiene solo dos años y yo no soy madre", dijo mientras permanecía sentada junto a la cama de Kleiber, sosteniéndole la mano en un hospital de Caracas, la capital.

"Me duele mucho, porque mi hermana siempre me decía que él es mi hijo; y ahora es como si me lo estuviera entregando y diciéndome: 'este es tu hijo, es tu responsabilidad'", comentó.

Cuando una amiga llamó a Andreína desde La Guaira para informarle del rescate de Kleiber, ella cayó al suelo entre gritos y llanto, antes de salir a reunirse con él.

También contó que rescatistas de Reino Unido habían intentado llegar hasta el niño antes de que el equipo jordano lograra rescatarlo con éxito.

Cortesía En esta foto familiar se ve a Kleiber con su madre, Ana Luz, y su padre, Carlos; ambos continúan desaparecidos.

Cuando ambos se reencontraron, Kleiber miró a Andreína e inmediatamente dijo: "Esa es mi tía, ella".

Andreína contó que Kleiber llegó al hospital en estado de shock, "gritaba y gritaba". Sin embargo, durmió toda la noche y para el miércoles "ya se había estabilizado".

Comentó que "hoy me da besitos, me habla y me dice dónde le duele".

Mientras ella hablaba, Kleiber estaba acostado a su lado, envuelto en una manta de Spider-Man y rodeado de juguetes, empujando un cochecito de juguete sobre la cama. Se encontraba en una sala junto a otros niños que también habían sobrevivido a los terremotos.

"No tiene ninguna fractura. Todo, todo bien. Solo tiene algunos rasguños aquí, en los brazos y en las piernas, pero nada más", dijo Andreína a la BBC con una amplia sonrisa.

Pero, aunque está eufórica por haberse reencontrado con su sobrino, Andreína confesó: "Me duele porque no encuentro a mi hermana".

BBC Andreína y su hermana mayor, la madre de Kleiber, Ana Luz

Comentó que mantenía una relación muy estrecha con Ana Luz, de 31 años, y que hablaban a diario por videollamada. Su hermana siempre tenía a Kleiber a su lado.

"Adondequiera que ella iba, su hijo iba también. Ella complacía a Kleiber en todo lo que él quería. Si no tenía dinero, me llamaba: 'Kleiber quiere esto' o 'le falta aquello'", relató Andreína.

"Es mi hermana mayor; siempre confiaba en ella y podía contarle mis problemas, y cada vez que hablaba con ella por videollamada, el niño estaba a su lado".

Andreína expresó su certeza de que su hermana habría estado junto a Kleiber entre los escombros.

Mientras acompañaba a su sobrino en el hospital, las desesperadas labores de búsqueda y rescate tras los terremotos continúan.

Se han registrado oficialmente unas 2.295 muertes, pero se espera que la cifra final sea mucho mayor.

Se ha informado de decenas de miles de desaparecidos, y Naciones Unidas anunció que está gestionando el envío de 10.000 bolsas para cadáveres al país.

Andreína afirmó que no pierde la esperanza de que los padres de Kleiber sean rescatados.

"Tengo fe, una fe en alto de que igual que consiguieron (encontrar) a mi sobrino, yo tengo fe en ello, en que van a conseguir a mi hermana y a mi cuñado", dijo.

Mirando con cariño a Kleiber, comentó que creía que "él tiene un propósito en el mundo".

"Cuando el niño, con el favor de Dios, crezca, esta va a ser su historia", agregó.

Información adicional de Euridice Ledezma.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC