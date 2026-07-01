"Las operaciones de rescate empezaron tarde y van muy lentas": la rabia de los venezolanos que acusan al gobierno de negligencia

"Silencio", gritan los socorristas dirigiéndose a la carretera con los puños en alto, haciendo señas a todos para que guarden silencio.

Los vehículos en la carretera dejan de circular. La gente deja de hablar. Las excavadoras guardan silencio.

Un socorrista pone la oreja en un agujero que acaban de perforar en un bloque de concreto. Otro lo ilumina con una antorcha.

Tratan de escuchar algún sonido de sobrevivientes que pidan ayuda desde debajo de los escombros de un edificio de 12 plantas que se alzaba junto a una carretera muy transitada en la localidad costera de La Guaira.

Se trata de una de las zonas más afectadas por los dos terremotos que azotaron Venezuela el miércoles de la semana pasada, en los que han muerto al menos 1.700 personas.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó los terremotos como la "catástrofe natural más brutal" de la historia de Venezuela.

De pie junto a los escombros del edificio derrumbado, Miguel Óscar Núñez contiene la respiración, rodeado de otras familias que tenían seres queridos en el edificio. El único hijo de Miguel —Ángel, de 34 años— vivía en ese edificio.

Pasan unos instantes de expectación, pero los rescatadores no oyen nada. El silencio se rompe y se reanuda el trabajo.

"Mi hijo, como cientos de personas más, está atrapado bajo los escombros. Sin embargo, necesitamos urgentemente más apoyo de las autoridades para desenterrarlos. Es posible que el terremoto no lo haya matado, pero ¿pueden imaginarse si muere por la negligencia de las autoridades?", dice Miguel Óscar, con la ira reflejada en su rostro.

BBC Miguel Óscar afirma que se necesita más ayuda por parte de las autoridades.

La vivienda de Kevin Montilla también se encontraba en ese edificio. Él estaba fuera, en el trabajo, pero su mujer, Luzmary, y su hija de 16 años, Jhoerliyzmar, estaban en casa cuando se produjo el terremoto.

"La operación de rescate comenzó muy tarde y ha sido lenta. Al principio, solo acudieron a ayudar los vecinos de la comunidad. La policía solo vino a echar un vistazo, pero no ayudó. La respuesta del gobierno ha sido frustrante e ineficaz", afirma este hombre de 34 años.

Cuando visitamos el lugar, los equipos de rescate de Venezuela y Colombia estaban llevando a cabo las operaciones. También había dos excavadoras y una grúa que estaba levantando losas de concreto.

Sin embargo, las familias que esperaban al borde de la carretera dijeron que habían desperdiciado unos días preciosos antes de que comenzara este esfuerzo.

"No he perdido la esperanza, pero me siento devastada. La ley de la naturaleza es que un padre debe morir antes que su hijo. Imagínese si su hijo muere de repente", dice Miguel.

El edificio era uno de los varios que formaban parte de un complejo propiedad del gobierno. Este factor, junto con la ubicación destacada de la estructura, es quizá lo que ha llamado la atención de los equipos de rescate.

Porque hay partes del estado de La Guaira a las que los equipos de búsqueda ni siquiera han llegado hasta ahora.

BBC Kevin Montilla calificó la respuesta del gobierno de "frustrante e impotente".

Conocimos a Deilisbeth Herreira en un hospital de la ciudad de La Guaira, donde estaba revisando la lista de heridos y muertos. Está buscando a sus hijas: Greydelys, de 12 años, y Graybelys, de 13.

Madre soltera, Deilisbeth estaba trabajando cuando ocurrió el terremoto.

Cree que es probable que las niñas estuvieran en casa, pero también está buscando por todas partes, por si estaban fuera y han sobrevivido.

"No tengo ayuda de nadie. No se han enviado máquinas ni socorristas para excavar entre los escombros. Es como si te hubieran dejado sola para encontrar a tus seres queridos", dice con lágrimas rodando por sus mejillas.

"Mis hijas eran chicas tranquilas y estudiosas. Solo quiero que me las devuelvan cueste lo que cueste", añade.

Allá donde íbamos, los vecinos nos decían que se sentían defraudados por el Estado.

En una carretera que bordea la costa, dos bloques de pisos de gran altura —que forman parte del complejo Bello Horizonte— se han derrumbado y han quedado reducidos a escombros. Vimos a familias y voluntarios, con mascarillas y guantes de goma, intentando excavar entre los escombros con palas y palancas.

BBC William Rodrigues busca a su tío.

"El hedor es horrible aquí. Pero sigo intentándolo porque estoy buscando a mi tío. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando existe la posibilidad de que haya personas vivas bajo los escombros", afirma William Rodrigues. "La ayuda llegó muy tarde en la mayoría de los lugares y, en algunos, aún no ha llegado".

Si bien la policía estuvo presente cerca del complejo, no participó ni ayudó en las tareas de rescate.

"Podíamos oír los gritos y las voces de la gente atrapada bajo los escombros", cuenta Juan Avendo, de sesenta años, que vive frente a Bello Horizonte y cuya casa también ha quedado destruida. "Así que intentamos ayudarlos nosotros mismos, con nuestras propias manos, hurgando entre los escombros con las uñas".

Su sobrino Enyer Musics y él describieron cómo lograron sacar a una mujer con vida.

"La escuchamos gritar por la noche. Pero estaba oscuro y no podíamos hacer nada. Así que a la mañana siguiente fuimos e intentamos encontrarla. Primero pudimos pasarle una botella de agua. Y luego nos esforzamos por sacarla de allí", dice.

El primer equipo oficial de rescate —los bomberos venezolanos— llegó el viernes, casi dos días después del terremoto. Equipos de El Salvador y Estados Unidos también ayudaron. Se encontraron algunos sobrevivientes más y, el domingo, se suspendió la operación.

Juan estima que es probable que haya cientos de muertos bajo los escombros.

Es posible que sus cuerpos nunca se encuentren y que nunca sepamos la verdadera magnitud de este desastre.

Con reportería adicional de Aakriti Thapar, Maria Ines Calderon y Sanjay Ganguly.

BBC Enyer Musics (izquierda) y su tío Juan Avendo rescataron de entre los escombros a una mujer que oyeron gritar.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC