Las nuevas tácticas de intimidación de los grupos antiinmigrantes que preocupan a Reino Unido

El pasado 5 de septiembre, hacia las siete de la mañana, decenas de hombres vestidos de negro subieron a la parte trasera de varios camiones en el tranquilo pueblo de Preston-next-Wingham, en el condado de Kent, situado a unos 120 kilómetros al sureste de Londres.

Los sujetos habían llegado al amparo de la oscuridad la noche anterior, dejando sus autos por todas partes: en el estacionamiento del ayuntamiento y en el campo de recreo.

En una operación con cierto grado de precisión militar, la pequeña flota de camiones partió hacia la ciudad de Dover (en las costas del Canal de la Mancha y frente a Francia) justo después del amanecer, donde los hombres escenificaron una intimidante demostración de fuerza cerca del puerto.

Formados en filas compactas y disciplinadas, llevaban pasamontañas de estilo paramilitar mientras bloqueaban las carreteras alrededor de la terminal marítima.

Llegaron al menos tres oleadas, incluidos los hombres que habían pasado la noche en Preston-next-Wingham. Mirando amenazadoramente a los automovilistas y a los policías, se mantuvieron firmes.

Los activistas antiinmigración más acérrimos estaban utilizando por primera vez sus tácticas recién desarrolladas.

No se parecía en nada a los enfrentamientos callejeros vividos en las ciudades de la región Midlands (centro de Inglaterra) en la época del surgimiento de la Liga de Defensa Inglesa (EDL, por sus siglas en ingles) de Tommy Robinson, una organización de carácter antimusulmán.

"Pensé seriamente que habíamos sido invadidos por los rusos", dijo a la BBC Robin Burkhardt, residente de Dover.

El principal organizador, Danny Thomas, conocido por sus seguidores como Danny Tommo, dijo posteriormente en Instagram: "Esta es nuestra advertencia".

Este estilo de protesta representa una novedad en el concurrido mundo de la ultraderecha británica. Fue visualmente impactante, y los hombres, que formaban parte de un nuevo grupo llamado Patriot Platform (Plataforma Patriota), coreaban "Cristo es Rey" y "Detengan los barcos".

El domingo, utilizando una transmisión en directo a través de las redes sociales, Thomas logró organizar una segunda protesta, más improvisada, de unos cientos de personas en su ciudad natal de Portsmouth, en el suroeste de Inglaterra y también frente al canal de la Mancha.

Sus seguidores intentaron bloquear los autobuses que habían llegado para recoger a los migrantes, que habían desembarcado horas antes ilegalmente tras realizar el largo viaje desde Normandía, en Francia.

Crisztian Elek/SOPA Images/LightRocket via Getty Images La llamada Patriot Platform está empleando tácticas distintas a las que emplean tradicionalmente otras agrupaciones de extrema derecha británicas.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, se reunió recientemente con altos mandos de la policía y les instó a hacer pleno uso de sus competencias para impedir que los activistas lleven el rostro cubierto.

"Estas escenas han causado trastornos a la gente y, dado que las personas van vestidas de negro y llevan pasamontañas, se transmite a nuestros vecinos un sentimiento de miedo y una clara intención maliciosa", afirmó.

"Esto la diferencia de otras protestas, así que debemos asegurarnos de aprender de esta experiencia", añadió.

Algunas de las tácticas disruptivas y llamativas de Patriot Platform parecen haber sido tomadas de grupos ecologistas como Just Stop Oil (Paremos el petróleo). Pero sus líderes también obtienen ideas y financiación del creciente "nacionalismo cristiano" que se observa en Estados Unidos.

Sus organizadores afirman que están creando un "bloque de votantes" de la clase trabajadora para persuadir a los partidos políticos de derecha a que adopten su programa.

Tácticas más "inteligentes"

El sitio web de Patriot Platform se registró el 18 de mayo pasado, dos días después de una gran marcha antiinmigración llamada "Unite the Kingdom" (Uniendo al reino, en español) en Londres.

Thomas, su fundador más conocido, publicó por primera vez información sobre el grupo en YouTube el 8 de junio.

"Tenemos que ser un poco más inteligentes", dijo, refiriéndose a las detenciones y los delitos, incluidos los ataques a agentes de policía y los disturbios violentos ocurridos durante las recientes marchas organizadas por Robinson.

"Hombres y mujeres de bien están ahora lejos de la lucha, encerrados en celdas", se lamentó.

Thomas dijo a sus seguidores que tenía algunas ideas que serían "más eficaces que cometer actos de violencia y daños a la propiedad".

"Es necesario un 'modo de trabajo diferente'", apuntó.

"Buscamos a los fuertes, a los capaces, a los que estén dispuestos a hacer las cosas de una manera un poco diferente", agregó.

dannythomas/Instagram "Tommy Robinson" y "Danny Tommo" han promocionado juntos la llamada Plataforma Patriota.

Lo que distingue a Patriot Platform es la magnitud y la coordinación de sus acciones, afirmó William Allchorn, de la Universidad Anglia Ruskin, experto en movimientos de extrema derecha.

"Nunca antes había habido un activismo masivo coordinado en el que cientos de personas se presentaron e intentaron, por así decirlo, tomar las riendas de la situación", explicó.

Thomas pasó el verano publicando más videos sobre el grupo y organizando reuniones en el noroeste de Inglaterra, Essex, Leicester y Kent. Afirmó que estaba intentando organizar un movimiento de "resistencia masiva".

Lo ocurrido en Dover puso de manifiesto algunas de sus nuevas formas de actuar.

Los manifestantes eran casi exclusivamente hombres. Llegaron en oleadas bien organizadas, en la parte trasera de camiones. No interactuaron con los medios de comunicación y apenas hablaron con los ciudadanos cuyos viajes y fines de semana estaban interrumpiendo.

Después de unas horas, antes de que la policía pudiera organizarse, los hombres marcharon hacia la estación de Dover Priory y se marcharon. Las estimaciones sobre cuántos eran varían, pero parece que había entre 200 y 500.

El grupo antirracista Hope Not Hate (Esperanza no odio) afirmó que Patriot Platform debería ser vista por lo que es: "Una red de hombres de extrema derecha que se complacen en intimidar y causar molestias a toda una ciudad por lo que, en realidad, fue una maniobra publicitaria".

Nick Lowles, director ejecutivo del grupo, dijo que Thomas había sido "honesto sobre su intención de crear un 'ejército patriótico capaz de tomar el control de Reino Unido'".

X Hombres saliendo de la parte trasera de un camión en Dover antes de la protesta del sábado.

En una protesta frente a las oficinas del diario Daily Mail en Londres a principios de septiembre, se pudo ver a Thomas dando instrucciones claras a sus seguidores sobre sus tácticas preferidas.

"No intimiden a nadie", ordenó.

"Que nadie hable. Mantengan la distancia. A cinco metros de la policía", agregó.

Patriot Platform se suma a un nutrido grupo de activistas que hacen campaña contra la inmigración. La figura más destacada es la de Robinson. Excolaborador cercano de Danny Thomas, Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) ha brindado su apoyo público a Patriot Platform.

Pero también están Britain First (Primero el Reino Unido), de Paul Golding, Turning Point UK (Punto de inflexión-Reino Unido) y la organización neonazi Patriotic Alternative (Alternativa Patriótica).

Thomas fue amigo íntimo de Ryan Bridge, fundador de un grupo llamado Raise the Colours (Izar la bandera), que ha colgado banderas inglesas en ciudades de toda Inglaterra durante el último año.

Sin embargo, ambos se han peleado públicamente, y Thomas le dijo a Bridge en un arrebato en línea: "¿Necesito apuñalarte en el ojo?".

Thomas fue encarcelado durante dos años en 2016 después de que él y otros dos intentaran secuestrar a un hombre a punta de cuchillo en Portsmouth en una disputa por dinero relacionado con las drogas.

Lo que parece ser diferente en el enfoque de Patriot Platform ahora es que Thomas habla explícitamente de crear un "bloque de votantes" para respaldar en las próximas elecciones generales a un partido, aún por decidir, que ofrezca políticas más cercanas a sus posturas.

"En este momento no apoyo a ningún partido político", dijo, y agregó que una vez que se estableciera el bloque, quedaría "sumamente claro" hacia dónde se inclinaría el voto del grupo.

No está claro si Reform UK obtendría su apoyo.

En un enfrentamiento público con el portavoz de asuntos internos de Reform UK, Zia Yusuf, en Portsmouth, Thomas se quejó de que el líder fundador de la formación, Nigel Farage, había calificado su protesta en Dover de "repugnante".

"La clase trabajadora no vota. Vamos a poner de moda llevar a todos los miembros de la familia a las urnas, pero si tu líder sigue difamando a la gente, eso los empujará a pasarse a otros partidos", advirtió. Thomas.

El nuevo partido Restore Britain (Restaurando a Reino Unido), fundado por Rupert Lowe tras su suspensión de Reform UK, espera su oportunidad. En X, el partido declaró que "apoya a los patriotas que protestan pacíficamente contra la invasión".

No está claro cuánto apoyo tiene Thomas. Partidos como Reform y Restore son muy conscientes del potencial poder que activistas como Thomas y Robinson pueden ejercer gracias a su gran número de seguidores en las redes sociales.

En X, Robinson tiene dos millones de seguidores frente a los 2,3 millones de Farage, mientras que Thomas cuenta con casi 163.000.

Brook Mitchell / AFP via Getty Images La nueva organización busca evitar enfrentamientos directos con la policía y así evitar que sus simpatizantes terminen detenidos.

El papel de la derecha cristiana

En la protesta frente al diario, Thomas se ofreció a pagar en efectivo a aquellos simpatizantes que por estar allí hubieran faltado a sus sitios de trabajo.

Este tipo de generosidad podría explicar por qué su activismo —y el de su mentor en algún momento, Robinson— tiene ahora un fuerte mensaje cristiano. La derecha cristiana en EE.UU. puede ser una buena fuente de financiación.

El cristianismo es ahora una parte importante de la imagen pública de Danny Thomas. Sus llamados a la acción están salpicados de un ocasional "Amén", pronunciado a la manera estadounidense.

El dirigente fue fotografiado en la iglesia de St Lawrence, en el sur de Londres, en febrero y marzo.

La diócesis local declaró a BBC que, si bien acogía con beneplácito a "personas de diversas perspectivas políticas e ideológicas", seguía "comprometida con la inclusión de todas las personas" y el centro del culto "siempre sería la persona de Cristo, que es para todos".

"Me he arrepentido de mis pecados y, bajo la guía de Jesucristo, soy un hombre nuevo", ha dicho Thomas públicamente sobre su nueva fe.

Instagram Danny Thomas con amigos en la iglesia de St Lawrence en Morden en marzo.

Thomas está intentando recaudar fondos para Patriot Platform a través de una popular plataforma estadounidense de financiación colectiva cristiana. Justo debajo de los botones "Donar" y "Compartir", hay un botón de "Orar".

En su página, Thomas afirma que intenta recaudar US$6.700 al mes para costear gastos como transporte, barcos y un estudio. Solo este mes ha recaudado alrededor de 12.100.

Este intento de incorporar el cristianismo a la marca es también, potencialmente, una forma de presentar a Reino Unido como un país cristiano y a los inmigrantes musulmanes como forasteros.

En cuanto al futuro de Patriot Platform tras su auge inicial de seguidores, el experto en extrema derecha Allchorn cree que el panorama es incierto.

"Muchos de estos grupos no tienen un objetivo final claro", afirmó.

"Esto suele surgir más adelante, cuando se ven obligados a elaborar propuestas y objetivos más concretos", indicó.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC