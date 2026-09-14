Las jaulas en las que eran encerrados los migrantes en el "Alcatraz de los caimanes" de Florida

Los migrantes que estuvieron detenidos en Alligator Alcatraz ("Alcatraz de los caimanes"), un centro de detención que ya fue cerrado en Florida, fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas durante horas, según un informe del organismo de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés).

La Oficina del Inspector General (OIG) determinó que el uso de jaulas al aire libre -de aproximadamente 1,67 m²- era "algo sin precedentes entre los centros de detención" y peligroso.

Los investigadores concluyeron que el centro tampoco cumplía con una serie de normas de higiene, atención médica, alimentación, salud y seguridad.

La BBC se puso en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que depende del DHS, y con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para recabar sus comentarios.

El DHS informó al organismo de supervisión que las autoridades del estado administraban el centro.

En su respuesta incluida en el informe de la investigación, los funcionarios del DHS precisaron que Florida -y no el gobierno federal- tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas del centro.

El centro fue establecido por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo firmado por el gobernador DeSantis, pero fue el gobierno federal el que cubrió los costos operativos.

En enero, la OIG realizó una inspección sorpresa en el lugar, que se había convertido en uno de los centros de detención de inmigrantes más notorios de Estados Unidos.

La OIG es un organismo de fiscalización interno independiente del DHS.

El actual inspector general fue nombrado por el presidente Donald Trump durante su primer periodo (2017-2021).

Getty Images Trump visitó las instalaciones de Alligator Alcatraz.

Las malas condiciones

El año pasado, el centro de detención se construyó en ocho días en los Everglades, un humedal protegido conocido por sus caimanes (en inglés, alligator).

Trump bromeó en una ocasión diciendo que los inmigrantes retenidos allí tendrían que aprender "cómo huir" de esos reptiles, algo que los grupos de derechos civiles denunciaron como inhumano.

En junio de 2026, DeSantis afirmó que el centro cerraría, ya que solo estaba destinado a ser temporal.

Según el informe de la OIG, entre julio de 2025 y enero de 2026, el centro mantuvo a 79 inmigrantes en pequeños recintos metálicos, describiéndolos como "áreas de calma" para que las personas "se tranquilizaran y tuvieran tiempo a solas".

Se los mantuvo allí durante períodos que oscilaron entre unos minutos y casi dos horas, al menos en una ocasión como medida disciplinaria, señaló la OIG.

"El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano", indicó el informe.

Los detenidos en el centro ya le dijeron con anterioridad a la BBC que se les negaban las medicinas que necesitaban, así como duchas regulares y otras medidas de higiene.

En su informe, los inspectores de la OIG dicen que descubrieron que los migrantes internados tenían que usar duchas infestadas de pequeños insectos y que solo se les permitía hacerlo tres veces por semana.

El centro no les proporcionaba suficiente espacio para vivir, "lo que generaba condiciones de hacinamiento para los detenidos, quienes pasaban la mayor parte de su tiempo en sus celdas", según el informe.

Los migrantes también le dijeron a la OIG que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que usaban para hidratarse.

Getty Images El centro de detenciones cerró luego de unos meses funcionando.

FUENTE: BBC