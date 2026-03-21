Las inusuales imágenes de personas saqueando una oficina estatal en Morón, Cuba

Manifestantes en Cuba saquearon un edificio del Partido Comunista después de una protesta por los altos precios de los alimentos y los persistentes cortes de electricidad, en una inusual muestra de disidencia pública.

Cinco personas fueron detenidas después de que un pequeño grupo vandalizara las oficinas en la ciudad central de Morón durante la noche del viernes al sábado, según informó el Ministerio del Interior (Minint) de Cuba.

El descontento entre los cubanos ha ido en aumento a medida que la isla se ve azotada por apagones rotativos y la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, una situación exacerbada por un prolongado bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos.

La protesta se produjo horas después de que el gobierno de La Habana confirmara que se estaban llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos para "buscar soluciones a través del diálogo" respecto a las diferencias entre ambos países.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró el viernes en una transmisión nacional que el país no había recibido combustible en los últimos tres meses como consecuencia del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha ocultado su deseo de que se produzca un cambio en el liderazgo de Cuba. El lunes afirmó que Cuba se encontraba en "graves aprietos", al tiempo que amenazaba con una "toma de control amistosa".

Anteriormente, Trump había dicho que la isla sería la "siguiente" después de la captura de su aliado, el presidente venezolano Nicolás Maduro, en enero.

Desde entonces, Estados Unidos ha bloqueado los envíos de petróleo venezolano —que cubrían cerca de la mitad de las necesidades energéticas de Cuba— y ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo a la nación insular.

Esto se suma a un embargo comercial estadounidense que ya dura seis décadas.

La Habana depende en gran medida del combustible importado para la generación de electricidad, y el bloqueo petrolero ha llevado a la maltrecha economía cubana al borde del colapso.

La crisis ha afectado la recolección de residuos, los servicios de urgencias hospitalarias, el transporte público y la educación.

Manifestaciones

Reuters Las difíciles condiciones económicas en la isla han llevado a protestas en distintas ciudades

La manifestación del viernes "comenzó inicialmente de forma pacífica" antes de derivar en "actos de vandalismo", según informó el periódico estatal Invasor.

"Un grupo más reducido de personas apedreó la entrada del edificio y prendió fuego en la calle utilizando mobiliario del área de recepción".

Otras instalaciones estatales —incluyendo una farmacia y un mercado gestionado por el gobierno— también fueron objeto de ataques, añadió el medio.

Las imágenes que circulan en las redes sociales parecen mostrar cómo se lanzan piedras a través de las ventanas mientras la gente grita "libertad" y arde una gran hoguera en el centro de la calle.

El Ministerio del Interior (Minint) declaró en un comunicado que "fuerzas especializadas" se encontraban investigando los "actos de vandalismo".

La disidencia pública es poco habitual en Cuba. Si bien su Constitución de 2019 reconoce a los ciudadanos el derecho a manifestarse, la ley que delimita el alcance de dicho derecho se encuentra actualmente estancada en el poder legislativo.

A raíz de los cortes de electricidad intermitentes que han afectado a todo el país en las últimas semanas, algunos cubanos han optado por protestar golpeando ollas y sartenes en las calles durante la noche o desde sus propios hogares.

La capital, La Habana —que ha sufrido apagones de hasta 15 horas diarias— se ha convertido en el epicentro de las protestas recientes.

La semana pasada, un grupo de estudiantes se congregó en la Universidad de La Habana para protestar por las interrupciones en su formación académica, provocadas por el agravamiento de la crisis energética.

BBC

FUENTE: BBC