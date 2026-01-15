Las imágenes del búnker antinuclear que está a punto de caer al mar por la erosión costera

Se construyó pensando en una explosión nuclear, pero está a punto de caer al mar debido a la erosión costera.

Un búnker nuclear construido en época de la Guerra Fría en las cercanías de Tunstall, en la costa oriental de Inglaterra, está a "tan solo unos días" de caer al mar debido a la erosión costera.

Se cree que el edificio de ladrillo tiene unos 70 años y fue diseñado como puesto de vigilancia en caso de una guerra nuclear.

Davey Robinson, un historiador aficionado que está filmando sus últimos días, comentó: "Vivimos en una de las costas con mayor erosión de Europa y a este búnker no le queda mucho tiempo, quizás solo unos días".

Las autoridades locales han instado a la población a evitar la cima del acantilado en que se encuentra y la playa situada debajo, y a "mantener siempre una distancia de seguridad con la base de los acantilados en erosión debido a los riesgos asociados".

De acuerdo con la Agencia del Medio Ambiente de Reino Unido, el condado de East Yorkshire, donde se construyó el refugio nuclear, es una de las regiones británicas expuestas a una más rápida erosión costera.

BBC La costa del condado de East Yorkshire es una de las que más rápido se erosiona de Reino Unido.

Robinson y su pareja, Tracy Charlton, han visitado el lugar en Tunstall durante las últimas nueve mañanas con la expectativa de que el búnker caiga al mar.

"Estamos publicando las imágenes en nuestro canal de YouTube y está despertando interés en todo el mundo", afirmó Robinson.

BBC Davey Robinson y Tracy Charlton han documentado el impacto de la erosión en la zona del búnker.

Según el grupo de investigación histórica Subterranea Britannica, este búnker en la cima del acantilado es uno de los muchos puestos de monitoreo nuclear que existen en la costa británica.

Conocido como el puesto Tunstall ROC, por las siglas en inglés del Cuerpo Real de Observadores, se cree que fue construido en 1959 y dejó de prestar servicio a principios de los años 1990. Robinson explicó que el lugar contaba con dormitorios e instalaciones para vivir "muy básicas".

"Fue diseñado para que la gente pudiera vivir en su interior y simplemente esperar a que se registrara una explosión nuclear para informar a otras personas en otros búnkeres del país", señaló. "Gracias a dios nunca llegó a utilizarse".

BBC El búnker es hoy una precaria construcción en una zona muy erosionada de la costa inglesa.

Según la Agencia de Medio Ambiente, el litoral de Holderness, donde se ubica el fortín, sufre una erosión media anual de unos 2 metros (6,5 pies). De acuerdo con el portal Internet Geography, se estima que se han perdido aproximadamente 5 kilómetros de tierra desde la época romana, lo que incluye 23 pueblos.

Robinson afirmó que el búnker de Tunstall "aporta mucho significado" a este proceso.

"Es un símbolo de la erosión en esta zona", comentó. "Toda esta área se está erosionando a un ritmo rápido y ver un objeto físico real desplazándose muestra lo que está ocurriendo".

Charlton afirmó que tienen la intención de seguir visitando el lugar y filmando el búnker ya que "solo le quedan unos días" antes de caer al mar.

"Estamos muy involucrados en esto y supongo que nos sentimos obligados a seguir viniendo por el bien de las miles de personas que ahora siguen nuestros vídeos en el canal de YouTube", comentó.

