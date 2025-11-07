La OTAN presiona a la Unión Europea para que produzca más armamento militar

Mark Rutte, titular de la OTAN, pide a la industria de defensa de la Unión Europea que asuma "cierto riesgo" y eleve la capacidad de producción militar.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha pedido este jueves que la industria de defensa de la Unión Europea asuma "cierto riesgo" y eleve la producción militar ante la intención de los países aliados de disparar el gasto en defensa y mantener el apoyo militar a Ucrania.

"Los tiempos peligrosos exigen acciones audaces, y esto requiere de todos nosotros cierto grado de tolerancia al riesgo. Como líderes, deben asumir el riesgo político; a la industria se le pide que asuma cierto riesgo empresarial", ha afirmado el jefe político de la OTAN en su intervención en el foro OTAN-Industria en Bucarest, Rumanía.

Rutte ha reiterado que la "voluntad política", "el dinero" y "la demanda" de material militar está ahí por lo que ha planteado "llegar un acuerdo" con los líderes empresariales de la industria de la defensa en la Unión Europea.

La OTAN y su presión directa En el evento con los principales actores del sector, ha reclamado que estos "aumenten el suministro, amplíen las líneas de producción existentes y abran nuevas" para atender la demanda de equipamiento militar y munición de los aliados.