La indignación que desató un mensaje de Trump en redes sobre la muerte del director Rob Reiner

Las muertes del director de cine estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele en Los Ángeles, en un hecho que se investiga como un posible homicidio cometido por el hijo de la pareja, dio pie a un comentario del presidente Donald Trump que se ha vuelto el blanco de críticas en Estados Unidos.

Cuando se empezaban a conocer los detalles de los asesinatos, que han conmocionado a la comunidad de Hollywood, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que atribuía la muerte de Reiner y su esposa a los comentarios del cineasta contra él.

"Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y estrella de la comedia atormentado y en dificultades, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, según se informa, debido a la ira que provocó en los demás por su enorme, inflexible e incurable afección mental conocida como síndrome de desequilibrio de Trump", decía el mensaje de Trump.

"Era conocido por volver locos a los demás con su obsesión furiosa con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia alcanzando nuevos niveles a medida que la administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!", añadió.

De inmediato el mensaje desató las críticas contra el mandatario, incluso desde las filas republicanas, por su falta de empatía y por el hecho de que Trump haya llevado las muertes de Reiner y su esposa al terreno de la batalla política en EE.UU.

Truth Social El mensaje fue publicado en la cuenta de Trump de Truth Social la mañana de este lunes.

Las críticas y la respuesta de Trump

La afinidad de Reiner con los demócratas y la agenda liberal era conocida. En su momento expresó su apoyo al matrimonio igualitario en California, se opuso a guerras como la de Irak, y abogó por la educación infantil.

En una entrevista de 2017 con Vanity Fair, describió a Trump como alguien "mentalmente incapacitado" para la presidencia. Sus críticas regresaron este año, luego de que el republicano regresara a la Casa Blanca.

"No se equivoquen: tenemos un año antes de que este país se convierta en una autocracia total y la democracia nos abandone por completo", le dijo al portal MS NOW en octubre.

Pero para algunos políticos y figuras públicas de EE.UU., la postura ideológica del cineasta no debería mezclarse con el tema de su presunto asesinato.

El representante republicano Thomas Massie dijo que "independientemente de lo que se piense sobre Rob Reiner, este es un discurso inapropiado e irrespetuoso sobre un hombre que acaba de ser brutalmente asesinado. ¿Supongo que mis colegas republicanos electos, el vicepresidente y el personal de la Casa Blanca simplemente lo ignorarán por miedo? Reto a cualquiera a defenderlo", escribió en X.

El comentarista conservador Robby Starbuck también señaló en X: "No me importan sus ideas políticas ni lo que ellos opinaran de Trump; ningún ser humano respetuoso de la ley merece esto. Deberíamos orar por sus seres queridos y enviarles nuestras condolencias, y no politizarlo".

La representante Marjorie Taylor Greene, que en su día fue una firme defensora del presidente y recientemente se ha convertido en una de sus más feroces críticas, pidió "empatía" del presidente: "Se trata de una tragedia familiar, no de política ni de enemigos políticos".

Para el presentador de televisión conservador Piers Morgan, "es terrible decir algo así sobre un hombre que acaba de ser asesinado".

Reuters Rob y Michele Reiner fueron hallados sin vida en su casa en Los Ángeles.

Este lunes, reporteros pidieron más comentarios sobre la polémica a Trump en una reunión que encabezó en la Casa Blanca.

El presidente, que en el pasado ha dicho que no le importa ser políticamente correcto en sus palabras, dijo de Reiner que "no era fan suyo en absoluto" y recalcó que el director de cine "era una persona trastornada" sobre su gobierno.

"Creo que se perjudicó a sí mismo, en lo profesional, se convirtió en una persona desquiciada. El síndrome de desquiciamiento de Trump. Así que yo no era fan de Rob Reiner en absoluto, de ninguna manera. Yo pienso que él era muy malo para nuestro país", señaló el presidente.

FUENTE: BBC