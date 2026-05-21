La indignación por las burlas de un ministro israelí de ultraderecha contra activistas de la flotilla de Gaza que estaban esposados

El trato de un ministro de Israel a activistas propalestinos que se encontraban a bordo de una flotilla de ayuda con destino a Gaza, y que fue interceptada por fuerzas navales israelíes, recibió este miércoles el repudio internacional.

España, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos estuvieron entre los países que expresaron indignación después de que el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicara un video en el que se lo ve burlándose de activistas arrodillados con las manos atadas a la espalda.

Sus acciones también provocaron una crítica poco habitual del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien afirmó que no están "en línea con los valores de Israel".

Un grupo de derechos que representa a las 430 personas de más de 40 países que participaron en la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés) exigió la liberación de los activistas.

La flotilla, que transportaba una cantidad simbólica de ayuda, partió con el objetivo de destacar las duras condiciones para los palestinos en una Gaza devastada por la guerra.

Israel desestimó la iniciativa como un "truco publicitario al servicio de Hamás".

Más de 50 embarcaciones que participaban en la GSF zarparon desde Turquía el jueves pasado.

El lunes por la mañana, comandos navales israelíes armados comenzaron a interceptar la flota en aguas internacionales al oeste de Chipre, a unas 250 millas náuticas (460 kilómetros) de la costa de Gaza, que está bajo bloqueo marítimo israelí.

Los organizadores de la GSF afirmaron que todas las embarcaciones habían sido interceptadas para la noche del martes, y que una logró acercarse a 80 millas náuticas del territorio palestino.

Además, acusaron a Israel de una "agresión ilegal en alta mar" y aseguraron que los comandos israelíes abrieron fuego contra seis embarcaciones, utilizaron cañones de agua y embistieron deliberadamente a un buque.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó que no se utilizó munición real e insistió en que no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza.

El ministerio también dijo que todos los activistas fueron trasladados a embarcaciones israelíes y que podrán reunirse con sus representantes consulares tras su llegada a Israel.

El grupo israelí de derechos Adalah señaló este miércoles que los activistas estaban siendo "llevados a territorio israelí completamente en contra de su voluntad" y detenidos en el puerto de Ashdod.

"El equipo legal impugnará la legalidad de estas detenciones y exigirá la liberación inmediata de todos los participantes de la flotilla", añadió.

Por la tarde, Ben Gvir —un ultranacionalista que, como ministro de Seguridad Nacional, supervisa a la policía de Israel— publicó un video en redes sociales con el texto: "Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo. Bienvenidos a Israel".

En las imágenes se lo ve visitando un centro de detención en el puerto de Ashdod, donde están retenidos los activistas.

Aparece alentando al personal de seguridad mientras empujan al suelo a una activista que grita "Free, Free, Palestine" (en español, "Libre, Palestina Libre") mientras él pasa a su lado.

Luego ondea una gran bandera israelí al lado de decenas de activistas arrodillados en el suelo con las manos atadas a la espalda y les dice en hebreo: "Bienvenidos a Israel. Nosotros somos los dueños".

Otros activistas aparecen arrodillados en la cubierta de un barco mientras se reproduce el himno nacional israelí.

"Una política criminal de abusos y humillación"

En respuesta al video difundido por Ben Gvir, la organización Adalah dijo que las imágenes demuestran que Israel está "aplicando una política criminal de abusos y humillación contra los activistas".

La secretaria de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, afirmó que el video muestra "escenas totalmente vergonzosas" y que había enviado una citación a la embajada de Israel para exigir una "explicación urgente".

Cooper informó que están en contacto con las familias de varios británicos implicados para brindarles apoyo consular.

"Hemos exigido una explicación a las autoridades israelíes y hemos dejado clara su obligación de proteger los derechos de nuestros ciudadanos y de todos los involucrados", dijo.

Flotilla Global Sumud/Distribuida por Reuters Un video transmitido en directo por la Flotilla Global Sumud mostró a comandos israelíes abordando un barco el lunes.

España, Italia, Francia, Canadá, Países Bajos y Bélgica señalaron que las acciones de Ben Gvir son "inaceptables" y anunciaron que han convocado a sus respectivos embajadores de Israel.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que "las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables".

"No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro del gobierno israelí. Ahora vamos a impulsar en Bruselas que estas sanciones se eleven a escala europea de manera urgente", añadió..

"Es intolerable que estos manifestantes, entre los que hay muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este trato, que vulnera la dignidad humana", declaró la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien añadió que su país también exige una disculpa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean Noël Barrot, manifestó la "indignación" del país y pidió que los ciudadanos franceses "sean tratados con respeto y liberados sin demora".

Su homóloga canadiense, Anita Anand, indicó a periodistas que el video es "profundamente preocupante" y un asunto que toman "muy, muy en serio".

La ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, afirmó que el video muestra que los "participantes de la Flotilla Global Sumud detenidos ilegalmente, incluidos ciudadanos irlandeses, no están siendo tratados en absoluto con la dignidad o el respeto adecuados".

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, calificó las acciones de Ben Gvir como "despreciables".

Cuestionamientos internos

En un paso inusual, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, se sumó a la condena y, dirigiéndose a él en X, escribió: "Causaste intencionalmente un daño al país en este espectáculo vergonzoso, y no es la primera vez".

Ben Gvir respondió rápidamente: "Se espera del ministro de Asuntos Exteriores que comprenda que Israel ya no es un niño al que se le puede dar una bofetada".

El primer ministro Netanyahu emitió entonces su propia reprensión.

"Israel tiene todo el derecho de impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamás entren en nuestras aguas territoriales y lleguen a Gaza", indicó en un comunicado.

"Sin embargo, la forma en que el ministro Ben Gvir actuó con los activistas de la flotilla no está en línea con los valores y normas de Israel".

El primer ministro añadió que instruyó a las autoridades israelíes a "deportar a los provocadores lo antes posible".

La GSF indicó que los activistas a bordo transportaban alimentos, fórmula para bebés y ayuda médica para los palestinos de Gaza, donde las condiciones de vida son extremas y la mayoría de los 2,1 millones de habitantes está desplazada, a pesar del alto al fuego acordado por Israel y Hamás en octubre pasado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel describió Gaza como "inundada de ayuda", y señaló que más de 1,5 millones de toneladas de ayuda y miles de toneladas de suministros médicos han entrado en el territorio en los últimos siete meses.

La ONU indicó la semana pasada que muchas familias desplazadas en Gaza siguen obligadas a refugiarse hacinadas en tiendas de campaña o estructuras gravemente dañadas debido a la falta de alternativas más seguras.

El acceso a servicios básicos sigue siendo limitado, añadió, con suministros irregulares de agua potable y sistemas de gestión de residuos deteriorados que no pueden abordar de manera eficaz las preocupaciones de salud pública.

Las plagas y los roedores también son un problema.

La ONU señaló que las operaciones humanitarias continúan afectadas por las restricciones a la importación de repuestos críticos, generadores de respaldo y otros equipos, así como por la escasez de insumos esenciales, incluido combustible y aceite de motor.

Y precisó que el 86% de los suministros humanitarios inicialmente aprobados por las autoridades israelíes para entrar a Gaza en abril fueron finalmente descargados en los cruces fronterizos.

Los suministros restantes fueron devueltos a sus puntos de origen.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió con una campaña militar en Gaza, durante la cual más de 72.770 personas murieron, según el Ministerio de Salud del territorio.

BBC

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FUENTE: BBC