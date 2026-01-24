La Fiscalía española archiva por falta de jurisdicción la investigación a Julio Iglesias por las denuncias de abusos de dos exempleadas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española anunció que archivará la investigación contra el cantante Julio Iglesias , al que dos exempleadas de su servicio doméstico acusaron de abusos.

El ministerio público alegó que no tiene competencias para valorar unos presuntos hechos que habrían ocurrido en el extranjero, específicamente en República Dominicana y Bahamas, según la resolución publicada este viernes.

La institución había abierto diligencias preprocesales, una fase preliminar destinada a evaluar si el caso entra dentro de sus competencias y si hay base para seguir adelante.

Según expertos consultados por la agencia Europa Press, no hay posibilidad de recurrir la decisión de la Fiscalía.

Dos mujeres, una de las cuales trabajó como empleada doméstica para el artista de 82 años y la otra como fisioterapeuta, acusaron a Julio Iglesias de haber "normalizado el abuso" sexual e impuesto un ambiente coercitivo, amenazante y violento en sus residencias.

Las acusaciones se publicaron la semana pasada en un reportaje de investigación realizado por el medio español elDiario.es y la cadena Univision.

El artista las calificó como "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer" en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Getty Images Julio Iglesias ha negado tajantemente las acusaciones.

Después de que la Fiscalía le negara el acceso a detalles de las diligencias, Iglesias publicó esta semana en Instagram capturas de pantalla de conversaciones que supuestamente habría mantenido en los últimos años con las denunciantes.

Estas mostraban mensajes afectuosos y de agradecimiento que ambas le habrían enviado después de que se produjeran los supuestos abusos.

La resolución de la Fiscalía

"La Audiencia Nacional (…) ha interpretado reiteradamente (…) que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país", indicó la Fiscalía en su resolución de siete páginas.

En ella remarcó que "la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español, concretamente en la República Dominicana y las Bahamas"

Explicó que las denunciantes carecen de nacionalidad española y no tienen "su centro de vida, intereses o actividad" en España, a donde tampoco viajaron con Julio Iglesias.

El ministerio público reforzó su dictamen con el argumento de que, además de que las víctimas son extranjeras y no residentes en España, "los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España o, aun siéndolo, tampoco están en nuestro país".

Además del cantante había otras dos personas denunciadas, de nacionalidades brasileña y colombiana, que al igual que Julio Iglesias tampoco residían en España.

La fiscalía también alegó que los hechos denunciados "se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron", es decir, en República Dominicana y Bahamas.

Getty Images El Libro Guinness lo reconoció en 1983 como el artista de lengua hispana con más ventas en todo el mundo y el cantante con más grabaciones en diferentes idiomas.

Los testimonios

Una de las denunciantes, una empleada doméstica que fue presentada bajo el nombre ficticio Rebeca, contó en el reportaje de elDiario.es y Univision que Julio Iglesias la llamaba regularmente a su habitación al final del día y la tocaba de forma inapropiada sin su consentimiento.

Rebeca, de nacionalidad dominicana y 22 años cuando ocurrieron los hechos descritos, también alegó que Iglesias la obligó a participar en tríos con otra empleada.

Describió, asimismo, que el cantante la abofeteó y le tocó los genitales.

La otra mujer, una fisioterapeuta venezolana llamada Laura en el reportaje, aseguró que Iglesias le tocó los pechos y la besó en la boca contra su voluntad.

Añadió que la amenazaba constantemente con despedirla, controlaba la cantidad de comida que ingería y le preguntaba cuándo le venía la regla.

Aunque ella aseguró haber rechazado con frecuencia las insinuaciones sexuales de Iglesias, puntualizó que "había chicas que no podían decir que no. Y él hacía lo que quería con ellas".

ElDiario.es y Univision, que investigaron el caso conjuntamente durante tres años, afirmaron que las acusaciones están respaldadas por pruebas documentales como fotografías, registros telefónicos, mensajes de texto e informes médicos.

Personas cercanas a Julio Iglesias y otros de sus exempleados, por otra parte, han refutado que el cantante abusara del servicio doméstico.

