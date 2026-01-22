Julio Iglesias expuso una contundente defensa: el cantante intenta desmentir los abusos con otros chats de las exempleadas

El cantante español Julio Iglesias rompió el silencio y realizó una contundente defensa pública luego de que una investigación periodística revelara presuntas situaciones de abusos sexuales atribuidas a su figura. El trabajo, desarrollado durante más de tres años por eldiario.es en colaboración con Univisión, dio a conocer denuncias de exempleadas que aseguran haber sido víctimas de conductas inapropiadas por parte del artista.

La contundente respuesta de Julio Iglesias sobre su acusación Ante la repercusión del informe, Iglesias decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para publicar una serie de capturas de chats de WhatsApp, que, según sostiene, habrían sido enviados por las propias denunciantes. El objetivo, de acuerdo con su versión, es demostrar la “falsedad” de las acusaciones que se hicieron públicas.

julio iglesias Instagram En un comunicado previo a la difusión de los mensajes, el cantante explicó que tomó esta decisión luego de que la Fiscalía le negara el “acceso formal” a la denuncia, lo que —según afirmó— le impide ejercer su derecho a defensa de manera adecuada. “Es el único medio que tengo para defenderme legítimamente y dejar constancia de los hechos”, señaló Iglesias, según consignó Europa Press.

julio iglesias Instagram Si bien el artista publicó las conversaciones identificando a las presuntas autoras con nombre y apellido, distintos medios optaron por no reproducir esas identidades, en resguardo de las personas involucradas y por tratarse de un caso sensible que continúa bajo análisis judicial.

Las publicaciones de Iglesias buscan instalar una defensa documental ante la opinión pública, en medio de un escándalo que sacude la imagen del reconocido cantante a nivel internacional. Mientras tanto, la investigación periodística que dio origen a las denuncias continúa generando impacto y reabre el debate sobre el abordaje judicial y mediático de las acusaciones por abusos en el ámbito del espectáculo.