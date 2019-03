Asegura que los padres no tienen relación con la desaparición de la niña y evalúa casi con total seguridad que fue secuestrada por una red de pedofilia. Eso es lo que plantea Julián Peribañez, un investigador privado español que estuvo ocho meses en Portugal buscando a Madeleine McCann, después de ser contratado por la familia de la pequeña.

Peribañez es uno de los protagonistas de la serie-documental sobre la desaparición de Madelein McCann que se estrenó recientemente en Netflix. "La serie ha vuelto a poner en agenda al caso de Madeleine", destacó Peribañez durante la entrevista de este jueves con el programa "Otra Manera", por MDZ Radio.

Asimismo, dentro de su hipótesis (que la niña fue secuestrada por una red de pedofilia), Peribañez consideró que "Sudamérica sería un destino bastante probable (de Madelein)" y agregó: "Portugal tiene vínculos con Brasil que son conocidos. Desde Brasil podría estar en cualquier parte de Sudamérica".

Maddie desapareció la noche del 3 de mayo de 2007 de su habitación de hotel en Praia da Luz, en Portugal. Sus padres estaban cenando con un grupo de amigos en el restaurante del complejo y, cuando la madre fue a revisar cómo estaban sus tres hijos, descubrió que la mayor no estaba en la habitación. Desde entonces, nada se sabe del paradero.

-¿Cómo fue su trabajo en Portugal?

-En Portugal estuve unos ocho meses. Cuando llegamos la situación era muy difícil. Habían pasado seis meses de la desaparición, la gente no quería hablar y todos estaban muy asustados. Al principio, montamos una "hot line" (línea telefónica) para que llamen quienes tenían alguna pista. A partir de ahí, intentamos conocer cómo era Portugal, si había hechos vinculados o parecidos al de Maddie y a raíz de eso nos topamos con el caso de Johana Cipriano (desapareció unos meses antes que Madelein a 20 kilómetros de distancia) y se abrió una línea de investigación importante que por desgracia no llegó a buen puerto. Pensamos que el destino de ambas podía ser una red de pedofilia porque los casos tenían un perfil similar y fueron investigados por el inspector Amaral (Gonzalo Amaral fue condenado por abusos de sus funciones en el primer caso e investigó la desaparición de Maddie. Hasta el día de hoy sostiene que los padres mataron a la pequeña británica). En los dos casos se habla de desaparición y ante la falta de resolución cambian el foco hacia la familia como presuntos responsables. Al final, en el caso de Johana, el tío confesó desde la cárcel que había vendido a su sobrina. Eso nos hizo sospechar.

-Si bien no encontró a Maddie, usted se infiltró en una red de pedofilia y denunció penalmente lo que descubrió.

-Le entregué todo mi material a la Justicia española, toda la documentación. Una de las líneas de investigación que pensé que debíamos mirar era una organizacion criminal que podría haber secuestrado a Maddie. Internet era un lugar donde podíamos encontrar una pista. Todas estas organizaciones funcionan allí. Venden material por la red, poco a poco me fui infiltrando en lo que se llama el internet profundo, hasta que encontré varias personas que me facilitaron videos y tuve conversaciones en foros con ellos. Incluso localicé varias páginas que se activan por un corto período para ofrecer este material. No encontré nada de Madelein, pero recopilé todo y se lo entregué a la Policía española, que logró realizar varias detenciones.

-¿Cómo lo afectó personalmente infiltrarse en una red de pedófilos y ver imágenes tan sensibles?

-Es difícil, fue psicológicamente muy duro, te cambia la manera de pensar. También yo siempre he intentado sacar el lado positivo, trabajar en la creación de un proyecto para poder ayudar a menores abusados sexualmente, intentando sacar el lado positivo a algo muy difícil. Uno de los grandes problemas en esto es la concientización. La gente no quiere oír hablar de esto.

-¿Los padres tuvieron algunas responsabilidad en la desaparición de Maddie?

-Los padres de Madelein no tienen nada que ver en esto. Yo me reuní con ellos. En un momento estábamos hablando de todas las líneas de investigacicóin y llegúe a la hipótesis de una organización de pedofilia. En ese momento, vi cómo ellos aguantaban estoicamente. Les vi cayendo las ládrimas y aguantando estoicamente toda la historia. Les creí. Las acusaciones contra ellos son infundadas, sin pruebas.

-¿Cuál piensa que fue el destino de Maddie?

-Siempre pensaré que está viva mientras no me demuestren lo contrario. Estoy convencido de que se la llevó un grupo organizado. Los horarios de la familia (en el hotel de Portugal) eran caóticos. Podían pasar 5 ó 20 minutos para que se levanten (del restaurante a ver a la niña que estaba en el departamento). El control sobre eso sólo lo puede realizar un grupo de entre 3 y 4 personas en diferentes localizaciones para ver el perímetro y el apartamento donde estaba Madelein. Para no dejar ni rastros, debía ser un grupo muy coordinado.

-Teniendo en cuenta cómo trabajan estas redes, ¿Sudamérica podría haber sido el destino de Maddie?

-Sí, es probable. Sudamérica sería un destino bastante probable. Portugal tiene vínculos con Brasil que son conocidos. Desde Brasil podría estar en cualquier parte de sudamérica.

