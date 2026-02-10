Juegos Olímpicos de Invierno 2026: las medidas de una aplicación de citas para proteger a los atletas

Con los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en marcha, Grindr -una de las redes sociales más utilizadas por adultos gays, bisexuales, trans y queer- implementó medidas especiales dentro de la Villa Olímpica de Milán-Cortina .

La decisión responde a un escenario único: deportistas sometidos a vigilancia constante, cámaras, redes sociales y un interés mediático que amplifica cualquier señal sobre su vida privada.

En aplicaciones basadas en ubicación, como lo es Grindr , un detalle mínimo puede volverse crítico. En el caso olímpico, la presencia en una app puede exponer información sensible sobre orientación sexual o identidad de género, algo especialmente delicado para quienes aún no lo han hecho público o provienen de países donde ser LGBTQ+ puede implicar sanciones, hostigamiento o persecución.

Por eso, dentro de los límites de la Villa se desactivaron herramientas de exploración como Explore y Roam de Grindr , según informaron desde la oficina de prensa de la aplicación, evitando que usuarios desde afuera localicen perfiles o inicien conversaciones con quienes estén adentro.

Grindr es una de las apps de citas más utilizadas.

Además, la opción de mostrar la distancia queda apagada de forma predeterminada. Si alguien desea habilitarla, puede hacerlo, pero solo con una referencia aproximada. La meta es clara: permitir que la comunidad siga conectándose sin convertir la ubicación exacta en un dato rastreable.

El motivo para proteger la privacidad de los atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno

En ese contexto, la compañía explicó que estas restricciones buscan reducir peligros reales en un entorno de máxima exposición.

“Los Juegos Olímpicos implican un nivel de exposición extraordinario, que puede traducirse en riesgos reales para la seguridad de los atletas GBTQ+, especialmente para quienes no han hecho pública su orientación o identidad, o provienen de países donde ser LGBTQ+ es ilegal o peligroso”, explicó AJ Balance, Chief Product Officer de Grindr, y agregó: “Estos cambios temporales buscan reducir ese riesgo y dar a los usuarios mayor control sobre su privacidad, sin dejar de mantener la app disponible”.

Según la empresa, el plan se apoya en implementaciones anteriores realizadas durante Beijing 2022 y París 2024, con resultados positivos, y marca la tercera edición consecutiva con protecciones específicas.

Apps de citas .jpg Actualmente, se utilizan principalmente las apps de citas antes de salir con una persona. X

Qué medidas tomó Grindr para proteger la privacidad de los atletas

Como parte del protocolo, dentro de la Villa, Grindr habilitó funciones que normalmente están asociadas a planes pagos.

Mensajes temporales ilimitados, que se eliminan automáticamente luego de ser leídos.

Eliminar mensajes enviados. La posibilidad de borrar un mensaje de ambos lados de la conversación.

Bloqueo de capturas de pantalla, que impide guardar fotos de perfil e imágenes de chats.

Videos privados desactivados en ubicaciones olímpicas oficiales.

Reporte de chats recientes, que permite denunciar una conversación hasta 24 horas después de finalizada, con nombres y fotos ocultos durante el proceso.

Grindr sumó, además, una estrategia de comunicación dentro de la app: recordatorios periódicos sobre cuidados en el contexto olímpico, guías de seguridad en varios idiomas y acceso a recursos de apoyo del Comité Olímpico Internacional, tanto presenciales como online.

En paralelo, se eliminó la publicidad de terceros dentro del recinto, dejando solo avisos de servicio público vinculados con salud, seguridad e igualdad. El mensaje final apunta a una idea simple: en un momento decisivo de sus carreras, los atletas pueden cuidar su privacidad sin desconectarse.