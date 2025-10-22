Japón y un avance gigante del tamaño de una mosca

Investigadores en Japón alcanzó algo que parece sacado de ciencia ficción: tomar el comportamiento de una especie de mosca y transmitirlo a otra, sin entrenamiento ni aprendizaje, solo activando un gen. En biología un gen es una instrucción escrita en el ADN, un interruptor que puede estar encendido o apagado, y que le dice a la célula qué proteínas fabricar.

Esas proteínas, a su vez, moldean desde la forma de un órgano hasta las conductas más complejas. Y lo curioso es que la mayoría de nuestros genes están apagados: solo una minoría está activa en cada célula, lo que explica por qué una neurona no actúa como una célula muscular, aun teniendo el mismo manual de instrucciones.

En este experimento los científicos trabajaron con dos especies de Drosophila. Una de ellas corteja cantando, la otra lo hace regurgitando comida como regalo. Al activar un gen llamado Fruitless en neuronas productoras de insulina de la mosca cantora, de pronto esta empezó a comportarse como si perteneciera a la otra especie, ofreciendo alimento regurgitado como parte de su cortejo. No hubo transmisión cultural, no hubo ensayo y error, solo un cambio en el cableado interno que estaba ahí, esperando a ser encendido.

Lo interesante es lo que esto implica: existen conductas dormidas, repertorios ocultos en el genoma, que no aparecen en la vida cotidiana porque sus interruptores están en posición “off”. La evolución no siempre inventa cosas nuevas, muchas veces guarda recursos latentes y los recicla cuando conviene. Es como si lleváramos dentro un almacén de posibilidades que rara vez salen a la luz.

Por supuesto, no tardan en aparecer los de siempre, los que se entusiasman con visiones delirantes: que esto significa que vamos a manipular humanos para que repitan rituales de moscas, que la ingeniería genética va a domesticar poblaciones enteras, que ahora sí llegó el futuro distópico. Lo mismo que pasa cada vez que surge un avance en biología o en inteligencia artificial: en lugar de detenerse un segundo a mirar el logro en sí, la reacción automática es correr hacia escenarios apocalípticos de control total. Lo gracioso es que esos escenarios son siempre más espectaculares que lo que realmente ocurre en los laboratorios, donde la mayoría del tiempo los científicos pelean con moscas que no hacen lo que se supone que deben hacer.