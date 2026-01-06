Jair Bolsonaro sufrió una caída en prisión y tiene un traumatismo craneal leve

El expresidente de Brasil , Jair Bolsonaro , volvió a ser noticia este martes tras sufrir una caída dentro de la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde se encuentra detenido. Como consecuencia del golpe, los médicos confirmaron que presentó un traumatismo craneoencefálico leve y dispusieron la realización de estudios para monitorear su evolución.

Según relató su entorno, el exmandatario perdió el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra un mueble en el lugar donde permanece alojado bajo custodia federal.

El diagnóstico fue confirmado por Claudio Birolini, cirujano jefe del equipo que lo atiende, quien advirtió que este tipo de incidentes representa un riesgo concreto dadas las condiciones clínicas del exjefe de Estado. “Las caídas eran una posibilidad que ya habíamos señalado como un factor de cuidado”, indicó el especialista.

La situación generó un fuerte cruce de versiones. Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente, aseguró a través de redes sociales que la atención médica no fue inmediata y que su marido fue asistido recién cuando efectivos de la Policía Federal ingresaron a la sala para anunciarle una visita prevista. “Él no está bien”, afirmó, al tiempo que cuestionó los protocolos de asistencia.

Desde la Policía Federal, en cambio, negaron demoras y minimizaron la gravedad del episodio. Fuentes del organismo señalaron que la atención fue rápida y que el estado de salud de Bolsonaro se encuentra controlado.

Extenso historial médico

El exmandatario arrastra un extenso historial médico desde el atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. En las últimas semanas, además, fue sometido a una cirugía por una hernia inguinal bilateral, por la que permaneció internado nueve días en el hospital DF Star. Durante esa hospitalización, los médicos también realizaron un bloqueo del nervio frénico para intentar controlar los persistentes episodios de hipo.

Más allá del episodio de salud, el entorno de Bolsonaro volvió a poner el foco en las condiciones de su detención. Allegados al expresidente denunciaron dificultades para descansar, atribuidas al funcionamiento constante del sistema de aire acondicionado y al ruido en el área donde se encuentra alojado.

En ese marco, la defensa presentó una denuncia ante el Supremo Tribunal Federal, en la que solicitó mejoras en las condiciones de custodia al considerar que afectan la recuperación y el descanso del exmandatario. El juez interviniente ordenó a la Policía Federal que eleve un informe en un plazo de cinco días.