Israel y Hezbollah acordaron un alto al fuego pero siguen los bombardeos en el Líbano
Este viernes, Israel y Hezbollah llegaron a un acuerdo por un alto al fuego, pero en el Líbano se reportó un nuevo ataque israelí.
Este viernes, Israel y Hezbollah llegaron a un acuerdo por un alto al fuego, pero en el Líbano se reportó un nuevo ataque israelí.
Este viernes, se suspendió el acto formal de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, previsto a realizarse en Suiza, debido a que el líder iraní, Mojtaba Jamenei, decidió no viajar al país europeo y, así, evitar el inicio de las conversaciones para concretar el fin de la guerra en Medio Oriente.
El Departamento de Estado de EE.UU. informó que entre el 23 al 25 de junio se llevará a cabo una próxima ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel. Este anuncio tiene lugar luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el presidente libanés, Joseph Aoun.
Una sangrienta jornada en el Líbano con al menos 47 muertos por los ataques israelíes lanzados este viernes contra este país ha precedido un nuevo alto el fuego entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, pese a que la tregua en vigor entre Washington y Teherán ya contemplaba el cese de hostilidades en el país mediterráneo.
Desde la medianoche, Israel se ha enzarzado contra el sur del Líbano, especialmente contra las poblaciones de Harouf y Haboush, con 9 y 7 muertos, respectivamente, mientras que al menos dos niños han perdido la vida en Doueir y Arab Salim, también en el sur, de acuerdo con un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés.
Estas acciones coincidieron con ataques de Hizbulá contra las tropas israelíes antes del amanecer, con el argumento de actuar "en defensa propia" después de que avistaran que estaban intentando avanzar por el sur del Líbano en el marco de su invasión de este país, y en los que murieron cuatro soldados.
Según los medios israelíes Haaretz, Ynet y Times of Israel, que citaron a "un alto funcionario israelí" y también medios estadounidenses como CNN y CBS, que citaron fuentes oficiales, Israel y Hizbulá han acordado un alto el fuego que entra en vigor esta misma tarde.
La fuente israelí expresó que la tregua se rompería solo si el grupo libanés ataca al Estado hebreo: "Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", detalló en declaraciones recogidas por Haaretz.
Igualmente, según constató EFE desde la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, los bombardeos continuaban, al tiempo que las sirenas de alerta por posible infiltración de drones de Hizbulá se activaron esta tarde en la comunidad fronteriza israelí de Zarit.
Hasta el momento, Hizbulá no se ha pronunciado ante esta nueva tregua.
Prácticamente de forma simultánea, el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, compareció públicamente y aseguró que seguirán con su "misión" en el Líbano "hasta que se les ordene lo contrario".
Esta misma mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado que Israel permanecerá en la "zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte".
El cese de las hostilidades en el frente libanés era una de las prioridades y líneas rojas esgrimidas durante las negociaciones de paz entre EE.UU e Irán por parte de Teherán, que consiguió incluirlo en el acuerdo con Estados Unidos, país que ha advertido a Israel de que tiene "respetar" el proceso de paz.
Desde que Hizbulá entró como actor a favor de Irán en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra este país, el pasado 28 de febrero, un total de 3.980 personas han muerto y 12.001 han resultado heridas, según las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Salud Pública libanés.
Debido a los ataques de esta jornada contra el sur del Líbano, centenares de vehículos colapsaron la carretera que une la ciudad meridional de Sidón con Beirut.
"Pensábamos que hoy sería un día tranquilo y quisimos volver a nuestra tierra, aunque nos dijeron que no regresáramos todavía", dijo a EFE Ahmed (nombre ficticio), en su coche de regreso hacia su hogar temporal en Baakleen, una pequeña localidad entre Sidón y Beirut.
Ali es otro hombre que se encuentra varado en la carretera con su familia y espera avanzar hacia el norte en busca de refugio, algo que desde el inicio del conflicto ya ha hecho en hasta tres ocasiones, ya que su ciudad, Qalaouiyeh, se encuentra próxima a Bint Jebail, una de las localidades más afectadas por el fuego israelí.
"Regresamos al pueblo el primer día del alto el fuego y nos quedamos, pero hoy han atacado y hemos vuelto a desplazarnos, ya van tres veces que nos desplazamos", dijo a EFE preocupado, pero, al tiempo, con un punto de optimismo: "Confiamos en el alto el fuego, ojalá se solucione y volvamos a nuestra casa, aunque fue bombardeada totalmente".
EFE
La cifra de muertos por los ataques israelíes lanzados desde la medianoche de este viernes contra diferentes puntos del Líbano, especialmente el sur, aumentó a 47, mientras que la de los heridos alcanzó los 97, informó el Ministerio de Salud Pública libanés, pese a la tregua en vigor entre Estados Unidos e Irán, que extiende el cese de hostilidades al país mediterráneo.
EFE
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán luego de suspender las conversaciones previstas para este viernes en Suiza. En su red social, Truth Social, el mandatario expresó: “¡La guerra ha debilitado a Irán! Ya no cuenta con una Fuerza Aérea, una Armada, equipo antiaéreo, radares ni prácticamente nada más, y sin embargo los ‘Dumócratas’ dicen que Irán está mejor ahora que hace cuatro meses. ¿Te imaginas salirte con la tuya diciendo algo así? ¿Qué tan estúpida puede ser cierta gente?”.
Como si fuera poco, advirtió: “No nos reunimos por desesperación; Irán lo hizo. ¡Están ACABADOS! Vamos a dejar que pasen los 60 días. ¡No recibirán ni un centavo, ni siquiera diez centavos!”.
La amenaza de Donald Trump a Irán.
El acto formal de la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, previsto para este viernes en Suiza, quedó suspendido tras la decisión del líder iraní, Mojtaba Jamenei, de no viajar para avanzar con las conversaciones para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente.
La postergación de las conversaciones -sin una nueva fecha prevista- tuvo lugar luego de que las Fuerzas de Defensa israelíes llevaran a cabo, el jueves, nuevos ataques contra posiciones vinculadas, presuntamente, al grupo terrorista Hezbolá en el sur del Líbano, que causaron decenas de muertos y heridos. La ofensiva israelí fue desaprobada por el líder iraní, puesto que se había acordado un alto al fuego en el memorando de entendimiento inicial firmado por Washington y Teherán.
Pese a las demoras en las negociaciones finales, aunque se materialice un acuerdo final el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, no se verá reestablecido en lo inmediato, según señalan especialistas. "No va a haber un flujo inmediato. Capaz por el norte del Estrecho, pero no por el canal por donde circulaban antes, porque todavía Irán tiene que desminar, dice que va a tardar como 30 días en desminar el Estrecho" explicó a MDZ Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy.
Por su parte, la agencia EFE constató que la Autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó este viernes que los buques que quieran cruzar el paso deben seguir informando a la República Islámica y obtener permiso para ello.
Este viernes, el precio del petróleo Brent cotiza a US$76,79 el barril, una baja de casi 1% respecto al jueves. Mientras que el WTI a US$75,41.
Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, hizo un posteo en X amenazando a Irán y a Hezbolá con un contundente mensaje: "Por cada lágrima de una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar. ¡Todo Líbano debe arder!".
"Todo el Líbano va a arder", advirtió el ministro de Seguridad Nacional de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un comunicado "justificando" los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano, asegurando que se trata de una medida de defensa ante la amenaza del grupo terrorista Hezbolá.
El comunicado de Benjamin Netanyahu.
Los nuevos ataques en el sur del Líbano llevaron a Teherán a frenar el inicio de las conversaciones en Suiza, en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y económica.
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