Israel y Hamás firman el acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes

La Media Luna Roja espera que habiliten el paso a Gaza: "Llevaremos la mayor cantidad de ayuda posible"

La entidad de salud musulmana equivalente a la Cruz Roja informó que esperan en la frontera para asistir a los gazatíes en cuanto les habiliten el paso y sostienen que pueden llevar hasta "un millar de camiones al día" una vez que el alto el fuego entre en vigor.

Jaled Zayed, responsable de la Media Luna Roja egipcia señaló que esperan al norte de la Península del Sinaí con miles de toneladas de ayuda humanitaria. "En cuanto el alto el fuego sea anunciado oficialmente, estamos completamente listos para llevar la ayuda, en cualquier cantidad, incluso si el número de camiones alcanza el millar diario. Según lo que sabemos del acuerdo, se espera que crucen unos 400 camiones al día y ese número puede incrementarse a 600. (...) Una vez que los pasos estén abiertos, enviaremos la mayor cantidad posible", señaló Zayed.