Israel, Hamás y la provisión de alimentos: la guerra está lejos de terminarse

Es de noche en Tel Aviv. La ciudad luce espléndida y activa como si nunca hubiera sufrido una guerra. Las calles estan llenas y los restaurantes con las mesas en las veredas en una noche calurosa típica del verano de Medio Oriente. Son las 20:29 y de repente se enciende un alerta en el celular. La APP Tzofar, que recomiendan instalar ni bien se llega a Israel, informa con un tono frío: "Actualización del Frente de Comando Interior. Debido a la detección del lanzamiento de misiles, es posible que se activen alertas en los próximos minutos". A continuación describe una lista de nombres de posibles lugares de impacto.

Al principio no entiendo si se trata de una alerta lejana o hay un peligro real hasta que me doy cuenta que la emergencia esta declarada en los barrios de Tel Aviv que incluyen al que está mi hotel. En ese momento comienzan las dudas, la reacción es totalmente distinta a la que pensé. Debutar con este tipo de situaciones hace todo mas difícil y cinco minutos despues aun estoy en mi habitación pensando que hacer y sin haber hecho caso a todas las instrucciones que me habían dado desde que llegue a este país. No hay miedo, sino confusión donde como actuar.

La demora en reaccionar llega a su fin cuando se enciende la pantalla del televisor de la habitación y aparece una alerta en colorado, puntillosamente emitida en castellano ya que el sistema del hotel tiene identificado el idioma de cada uno de los huéspedes, sobre la necesidad de abandonar la habitación y dirigirse al refugio que el hotel tiene preparado para el caso de bombardeos. Para completar la escena comienzan a sonar las alarmas adentro del hotel y un segundo despues las sirenas de bombardeo en toda la ciudad .

En ese momento se termina la reacción tardía y se empieza a tomar idea de que hay un misil o una bomba que está llegando. Salgo al pasillo y ahí me encuentro a otros que, como yo, corremos descalzos hasta el refugio, hasta que allí junto a otros periodistas nos encontramos con un ciudadano israelí que está parando en el mismo hotel, que nos mira con cara de tranquilidad absoluta y nos dice en inglés y casi sonriendo: "No hay problema problema, esto se termina enseguida. Es un misil que viene de Yemen. No es de Irán. No pasa nada".

