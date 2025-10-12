Israel estima que Hamás liberará a los rehenes el lunes por la madrugada
Luego de las reuniones entre intermediarios en Egipto la última semana, comienzan a ponerse en marcha los primeros acuerdos del plan para un alto al fuego.
Hace algunos días habían comenzado las reuniones en Egipto entre intermediarios de distintos países, además de Israel y Hamás, para intentar llegar a un acuerdo de paz en base al plan creado por Donald Trump para detener la guerra en Gaza, donde este domingo comenzaron a llegar los primeros camiones con ayuda humanitaria.
Si bien este lunes ambos grupos deberían comenzar a dar los primeros pasos hacia esta paz duradera, el viernes había comenzado el alto al fuego. Israel podría llegar a liberar a los rehenes antes de lo estipulado, algo que adelantaría este intercambio pactado.