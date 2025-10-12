Israel estima que Hamás liberará a los rehenes el lunes por la madrugada

Live Blog Post

Israel estima que la liberación de rehenes sea el lunes por la madrugada

Según expresó la portavoz de Benjamín Netanyahu, Israel “estaría a horas” de liberar a todos los rehenes detenidos en la Franja de Gaza.

A su vez, la portavoz del primer ministro, Shosh Bedrosian, comentó que también esperan que Hamás entregue a los rehenes sobrevivientes al Comité Internacional de la Cruz Roja “temprano el lunes por la mañana”, según lo acordado en el pacto de alto el fuego con Hamás, cuyo plazo de 72 horas vencería el lunes cerca del mediodía, hora local.

Además, habló de los rumores de que Hamás entregue los rehenes este domingo. "Los esperamos mañana, pero si hay una liberación temprana, estaremos allí para recibirlos", expresó. "Mañana será un día de reunificación y emoción para algunas familias que han esperado dos años para abrazar a sus seres queridos, mientras que otras familias lamentarán el regreso de sus seres queridos", dijo Bedrosian.

Por otro lado, los prisioneros palestinos serán liberados una vez se haya confirmado que todos los rehenes han cruzado a Israel, explicó la portavoz.