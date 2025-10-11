Cómo Trump presionó a Netanyahu para conseguir el cese el fuego en Gaza

Cuando Israel atacó al equipo negociador de Hamás en Qatar, parecía una nueva escalada de violencia que alejaba aún más la perspectiva de paz.

Ese ataque aéreo del 9 de septiembre violó la soberanía de un aliado estadounidense y amenazó con expandir el conflicto a una guerra regional.

En cambio, resultó ser un momento clave que condujo a un acuerdo, anunciado por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, para la liberación de los rehenes israelíes restantes.

Este es un objetivo que él, y antes que él, el anterior presidente Joe Biden, habían buscado durante casi dos años.

Es solo el primer paso hacia una paz más duradera, y los detalles del desarme de Hamás, la gobernanza de Gaza y la retirada total de Israel aún están por negociar.

Pero si este acuerdo se mantiene, podría ser el logro más significativo de Trump en su segundo mandato, uno que se le escapó a Biden y a su equipo diplomático.

El estilo único de Trump y sus cruciales relaciones con Israel y el mundo árabe parecen haber contribuido a este avance. Pero, como ocurre con la mayoría de los logros diplomáticos, también hubo factores en juego que escapaban al control de ambos gobernantes.

Getty Images El estilo único de Trump y sus cruciales relaciones con Israel y el mundo árabe parecen haber contribuido al acuerdo.

Una relación cercana que Biden nunca tuvo

En público, Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, suelen sonreír con entusiasmo.

A Trump le gusta decir que Israel no tiene un amigo mejor, y Netanyahu lo ha descrito como el "mayor aliado de Israel en la Casa Blanca". Y estas cálidas palabras se han reflejado en hechos.

Durante su primer mandato presidencial, Trump trasladó la Embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén y abandonó la postura estadounidense, sostenida durante mucho tiempo, de que los asentamientos israelíes en Cisjordania palestina son ilegales según el derecho internacional.

Cuando Israel comenzó sus ataques aéreos contra Irán en junio, Trump ordenó a los bombarderos estadounidenses que arremetieran contra las instalaciones de enriquecimiento nuclear del país con sus explosivos convencionales más potentes.

Esas manifestaciones públicas de apoyo podrían haberle dado al estadounidense el margen para ejercer más presión sobre su homólogo israelí entre bastidores.

Según informes, el negociador de Trump, Steve Witkoff, presionó a Netanyahu a finales de 2024 para que aceptara un alto el fuego temporal a cambio de la liberación de algunos rehenes.

Cuando Israel lanzó ataques contra las fuerzas sirias en julio, incluyendo el bombardeo de una iglesia cristiana, Trump presionó a Netanyahu para que cambiara de rumbo.

Trump mostró un grado de voluntad y presión sobre un primer ministro israelí prácticamente sin precedentes, afirma Aaron David Miller, del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. "No hay ningún ejemplo de un presidente estadounidense que le diga literalmente a un primer ministro israelí que tendrá que obedecer o de lo contrario...".

Reuters israelíes ondean banderas nacionales y estadounidenses tras la noticia del acuerdo.

La relación de Biden con el gobierno de Netanyahu siempre fue más tensa.

La estrategia llamada "el abrazo de oso" de su gobierno sostenía que Estados Unidos debía acoger públicamente a Israel para permitirle moderar la conducta bélica del país en privado.

Tras esto se escondía el apoyo a Israel durante casi medio siglo, así como las profundas divisiones dentro de su coalición demócrata sobre la guerra de Gaza.

Cada paso que daba Biden corría el riesgo de fracturar su propio sostén interno, mientras que la sólida base republicana de Trump le daba más margen de maniobra.

Al final, la política interna o las relaciones personales pueden haber tenido menos importancia que el simple hecho de que, durante la presidencia de Biden, Israel no estaba listo para la paz.

Ocho meses después del segundo mandato de Trump, con Irán escarmentado, Hezbolá al norte del país muy mermado y Gaza en ruinas, todos sus principales objetivos estratégicos se habían cumplido.

Un punto de inflexión

El ataque con misiles israelíes en Doha, que mató a un ciudadano qatarí pero a ningún funcionario de Hamás, impulsó a Trump a lanzar un ultimátum a Netanyahu.

La guerra debía cesar.

Trump había dado a Israel relativa libertad en Gaza. Prestó el poderío militar estadounidense a la campaña israelí en Irán. Pero un ataque en suelo qatarí era un asunto completamente diferente, lo que lo acercó a la postura árabe sobre la mejor manera de poner fin a la guerra.

Varios funcionarios del gobierno de Trump han declarado a CBS, socio estadounidense de la BBC, que este fue un punto de inflexión que impulsó al presidente a ejercer la máxima presión para lograr un acuerdo de paz.

Reuters Tras el ataque israelí en Qatar, se celebró una cumbre árabe de emergencia en Doha.

Los estrechos vínculos de este presidente estadounidense con los países del Golfo están bien documentados. Mantiene relaciones comerciales con Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Comenzó sus dos mandatos presidenciales con visitas de Estado a Arabia Saudita. Este año, también visitó Doha y Abu Dabi.

Los llamados Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados musulmanes, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, fueron el mayor logro diplomático de su primer mandato.

El tiempo que pasó en las capitales de la península Arábiga a principios de este año contribuyó a su cambio de mentalidad, afirma Ed Husain, del Consejo de Relaciones Exteriores.

El presidente estadounidense no visitó Israel en este viaje a Oriente Medio, pero sí fue a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, donde escuchó repetidos llamamientos para poner fin a la guerra.

Menos de un mes después del ataque israelí a Doha, Trump se sentó cerca mientras Netanyahu llamaba personalmente a Qatar para disculparse.

Y más tarde ese mismo día, el líder israelí firmó el plan de paz de 20 puntos de Trump para Gaza, que también contaba con el respaldo de importantes naciones musulmanas de la región.

Si la relación de Trump con Netanyahu le dio margen para presionar a Israel para que llegara a un acuerdo, su historial con líderes musulmanes puda haberles asegurado su apoyo y les ayudó a convencer a Hamás de comprometerse con el acuerdo.

"Uno de los factores que claramente incidieron fue que el presidente Trump desarrolló influencia sobre los israelíes, e indirectamente sobre Hamás", afirma Jon Alterman, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

"Eso marcó la diferencia. Su capacidad para actuar en el momento oportuno y no ceder a los deseos de los combatientes ha sido un problema con el que muchos presidentes anteriores han tenido dificultades, y parece que él lo logró con relativo éxito".

El hecho de que Trump sea mucho más popular en Israel que el propio Netanyahu fue una ventaja que utilizó en su beneficio, añade.

Ahora Israel se ha comprometido a liberar a más de 1.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes y ha acordado una retirada parcial de Gaza.

Hamás liberará a todos los rehenes restantes, vivos y muertos, tomados durante el ataque del 7 de octubre, que causó la muerte de más de 1.200 israelíes.

El fin de la guerra, que ha devastado Gaza y ha dejado más de 67.000 palestinos muertos, es ahora imaginable.

Los europeos ejercen su influencia

La condena global a Israel por sus acciones en Gaza también influyó en la postura de Trump.

Las condiciones sobre el terreno no tienen precedentes en términos de destrucción y catástrofe humanitaria para los palestinos. En los últimos meses, el gobierno de Netanyahu se vio cada vez más aislado internacionalmente.

Cuando Israel tomó el control militar del suministro de alimentos a los palestinos y anunció un ataque planeado contra la ciudad de Gaza, varios países europeos importantes, encabezados por el presidente francés Emmanuel Macron, decidieron que no podían seguir alineados con la postura de Washington de apoyo inequívoco a Israel.

Reuters Palestinos miran desde una ventana en Gaza después del anuncio del alto el fuego.

Se produjo una división histórica entre los estadounidenses y sus aliados europeos en torno a elementos clave de la diplomacia y el futuro del conflicto israelí-palestino.

El gobierno de Trump criticó duramente a Francia cuando esta declaró que reconocería al Estado palestino, medida que también apoyó Reino Unido.

Intentaban mantener la idea de una solución de dos Estados en suspenso, pero, fundamentalmente, marginar los extremos de ambos bandos y reactivar una vía diplomática hacia un futuro compartido israelí-palestino.

Pero Macron fue astuto al convencer a los sauditas de su plan de paz.

En última instancia, Trump se enfrentó a una alianza euroárabe contra los nacionalistas israelíes y la extrema derecha en lo que respecta a las visiones para el futuro a largo plazo de Gaza. Eligió a sus amigos del Golfo.

En el marco de un plan de paz franco-saudita, los países árabes también emitieron una condena sin precedentes de los ataques de Hamás del 7 de octubre y exigieron al grupo que pusiera fin a su dominio sobre Gaza y entregara sus armas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) bajo la condición de Estado independiente.

Esta fue una victoria diplomática para los árabes y los europeos. El plan de 20 puntos de Trump se basó en el plan franco-saudita en aspectos clave, incluyendo una referencia a la eventual "estatalidad" palestina, aunque esta fuera vaga y muy condicional.

Trump, al tiempo que pedía a Turquía, Qatar y Egipto que mantuvieran la presión sobre Hamás, acorraló a Netanyahu, ejerciendo una presión sin precedentes sobre él para que pusiera fin a la guerra.

Nadie podía negarse a Trump.

El estilo único de Trump desbloqueó el estancamiento

El estilo poco ortodoxo de Trump aún tiene la capacidad de impactar. Comienza con bravuconería o grandilocuencia, pero luego evoluciona hacia algo más convencional.

En su primer mandato, sus insultos de "hombrecito cohete" y sus advertencias de "fuego y furia" parecieron llevar a Estados Unidos al borde de la guerra con Corea del Norte. En cambio, entabló conversaciones directas.

Trump inició su segundo mandato con la sorprendente sugerencia de que se debería exigir a los palestinos que se reubicaran fuera de Gaza, ya que esta se estaba convirtiendo en un centro turístico internacional frente al mar.

Los líderes musulmanes estaban indignados. Los diplomáticos veteranos de Oriente Medio estaban horrorizados.

Sin embargo, el plan de paz de 20 puntos de Trump no es tan diferente del tipo de acuerdo que Biden habría alcanzado y que los aliados de Estados Unidos habían respaldado durante mucho tiempo. No fue un modelo para una Riviera de Gaza.

Trump ha tomado un camino muy poco convencional hacia un resultado convencional. Ha sido desordenado. Puede que no sea la forma en la que enseñan la diplomacia en las universidades de mayor prestigio.

Pero, al menos en este caso y en este momento, ha demostrado ser eficaz.

Con información adicional de Kayla Epstein.

