Israel confirmó que Hamás entregó el cuerpo de otro rehén asesinado en Gaza

El gobierno israelí confirmó que recibió, por medio de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén no identificado que estaba en manos de Hamás en Gaza.

Israel informó hace pocas horas que recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén israelí no identificado que permanecía retenido en la Franja de Gaza. La noticia fue confirmada por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu mediante un comunicado oficial.

Los detalles del cuerpo que recibió Israel Según detalla la declaración, el ataúd fue entregado al ejército israelí y a la agencia de seguridad nacional Shin Bet dentro del territorio gazatí, y posteriormente trasladado hacia Israel. “El cuerpo será examinado para su identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv, tras lo cual la familia será notificada”, precisó el gobierno.

Hasta el momento, Israel estima que 28 rehenes han muerto en cautiverio desde el inicio del conflicto con Hamás. El grupo islamista ha entregado 12 cuerpos, y de confirmarse la identidad del cuerpo devuelto este lunes, restarían aún 15 personas fallecidas por identificar o recuperar.