Israel confirmó la identidad de dos rehenes fallecidos entregados por Hamás: Trump advirtió que será "un proceso largo"

El Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir identificó este jueves a Inbar Hayman (27) y al sargento mayor Muhammad al-Atarash (39) como los dos rehenes fallecidos devueltos por Hamás.

El Centro Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir confirmó la identidad de Inbar Hayman, de 27 años, y del sargento mayor Muhammad al-Atarash, de 39, como los dos rehenes fallecidos que regresaron a Israel la noche del miércoles tras ser entregados por Hamás, informó la Oficina del Primer Ministro y las Fuerzas de Defensa de Israel. La identificación se realizó en coordinación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar.

Cómo murieron Inbar Hayman y Muhammad al-Atarash Las pericias forenses determinaron que Hayman fue asesinada durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y que sus restos fueron trasladados posteriormente a la Franja de Gaza; su muerte había sido declarada el 15 de diciembre de 2023. Por su parte, al-Atarash murió el 7 de octubre de 2023 y su fallecimiento fue confirmado oficialmente en junio de 2024; el sargento mayor, rastreador de la brigada que operaba en la zona, deja una familia numerosa.

cruz-roja CNN El comunicado oficial subrayó que “el Gobierno y toda la Oficina de Seguridad Pública de Israel están decididos, comprometidos y trabajan incansablemente para devolver a todos nuestros secuestrados caídos para que reciban un entierro digno en su propio país”. Hasta ahora, además de los rehenes liberados con vida, Hamás ha entregado a Israel los restos de varias personas; las autoridades israelíes continúan reclamando la devolución del resto de los fallecidos que, según los informes, aún permanecen en Gaza.

Desde los Estados Unidos, Donald Trump dice que será "un proceso largo" En Washington, el presidente Donald Trump aseguró que la búsqueda y recuperación de cuerpos en Gaza es compleja y llevará tiempo: “Es un proceso atroz. Están excavando y están encontrando muchos cuerpos, algunos están bajo los escombros, algunos en túneles muy profundos”, dijo durante una rueda de prensa, y reiteró su pedido de que Hamás se desarme conforme a lo pactado por los mediadores internacionales.

La firma de Donald Trump en el acuerdo por la paz. La firma de Donald Trump en el acuerdo por la paz. EFE Trump añadió que, aunque Estados Unidos presiona para el desarme, el ejército estadounidense no participará directamente en operaciones sobre el terreno.