Irán ofrece a EE.UU. un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz en 7 días

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijo que su país propuso a Estados Unidos un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz en el plazo de una semana.

Araghchi declaró a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York que esto podría lograrse "si se cumplen las condiciones necesarias", señalando que dichas condiciones figuran en el memorando de entendimiento firmado en junio.

"La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", afirmó, añadiendo que el plan fue transmitido a Washington a través de Qatar.

Al ser consultado sobre la oferta iraní, un funcionario estadounidense declaró a la BBC que están manteniendo conversaciones positivas a través de mediadores, incluso sobre cuestiones nucleares. A principios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con "aniquilar a la República Islámica".

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero. Irán respondió atacando a Israel y bases estadounidenses en el Golfo, así como a aliados de Estados Unidos en la región del Golfo, además de bloquear el estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra, alrededor del 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo transitaba por este estrecho, y su cierre ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de la energía.

Asimismo, la situación ha aumentado la presión sobre Trump para que encuentre una vía para poner fin al conflicto, especialmente ante la proximidad de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.

"Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede reabrirse y restablecerse el paso marítimo normal en un plazo de siete días", declaró Araghchi a los periodistas.

Getty El cierre del estrecho de Ormuz ha disparado los precios de la energía en todo el mundo.

"No tenemos prisa"

No especificó qué medidas quiere Irán que tome Washington pero añadió que "las acciones que Estados Unidos debería emprender no son nuevas; todas ellas ya figuran en el memorando de entendimiento".

"Puedo decirles que, si existe una voluntad seria por parte de Estados Unidos de llegar a un acuerdo y reabrir el estrecho de Ormuz, todo está ya preparado", agregó.

Un funcionario estadounidense declaró a la BBC que Estados Unidos se encuentra "en una posición muy sólida, con el control del estrecho de Ormuz, por lo que no tenemos prisa".

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, firmado el 18 de junio, tenía como objetivo lograr un alto el fuego y reabrir, al menos parcialmente, el estrecho de Ormuz.

El acuerdo de 14 puntos establecía que Irán nunca poseería armas nucleares. Señalaba que Estados Unidos, Irán y sus respectivos aliados pondrían fin a las operaciones militares en "todos los frentes" e incluía disposiciones como el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y el alivio de las sanciones.

Asimismo, estipulaba que Irán "haría todo lo posible para garantizar el paso seguro de los buques comerciales" a través del estrecho y mantendría conversaciones con Omán sobre futuros acuerdos de navegación.

Sin embargo, el acuerdo fracasó poco después, cuando ambas partes reanudaron las hostilidades.

Irán ha atacado embarcaciones que, según afirma, intentaron cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización.

Estados Unidos ha atacado instalaciones iraníes en el estrecho, así como petroleros iraníes frente a las costas del país. Asimismo, ha mantenido un bloqueo de los puertos iraníes, lo que ha causado graves perturbaciones en la economía de Irán.

Desde entonces, Trump ha afirmado que Estados Unidos ha logrado sacar petróleo a través del estrecho de Ormuz.

Los datos de navegación muestran un promedio reciente de unos 18 tránsitos diarios durante un periodo de 10 días, con cifras que descendieron hasta los nueve buques en días concretos, según Kpler, una firma de análisis y datos sobre materias primas citada por Reuters.

Sin embargo, los hutíes de Yemen —aliados de Irán— han intensificado recientemente sus ataques con el objetivo de interrumpir las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita a través del mar Rojo, situado al otro lado de la península arábiga.

El grupo se apoderó de amplios tramos estratégicos de la costa del mar Rojo durante una rápida ofensiva este mes, incluido el puerto de Moca, que domina el estrecho de Bab el-Mandeb, otro punto crítico para el transporte marítimo mundial.

Getty Trump amenazó esta semana con aniquilar a Irán.

"No aceptamos intimidación"

Durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU esta semana, Trump afirmó creer que un acuerdo con Irán —que hasta ahora se le ha resistido— se alcanzaría justo después de las elecciones de noviembre.

"¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?", dijo.

"¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países? ¿Los envío al infierno?".

El viernes, Araghchi declaró que Irán no aceptaba "coacción, amenazas ni intimidación" y añadió que "la paz no puede construirse mediante amenazas de aniquilación".

FUENTE: BBC