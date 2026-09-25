Fuertes amenazas de Reino Unido a Irán: no tolerará "actividad hostil"

El ministro de Exteriores de Reino Unido advierte a Irán que no tolerará "actividad hostil" en suelo británico, donde hubo ataques tal vez vinculados con Irán.

El ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, dijo a su homólogo de Irán, Abás Araqchí, que el Reino Unido no tolerará "intimidación, amenazas ni actividad hostil en suelo británico", durante una reunión entre ambos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El jefe del Foreign Office reiteró la determinación de su Gobierno de "combatir la amenaza de grupos vinculados a Irán" que supuestamente operan en el país, y a los que se atribuyen ataques contra varios objetivos, entre ellos la comunidad judía.

Los servicios de inteligencia británicos consideran que el incendio provocado el pasado marzo de cuatro ambulancias de la organización hebrea Hatzola en un barrio del norte de Londres, que no causó heridos, fue orquestado por una entidad vinculada a Irán.

También se atribuyen a estos agentes proiraníes otros sucesos, como, según publicó la prensa en agosto, un ciberataque a una central eléctrica cuya ubicación no se reveló.

Atentado en Reino Unido contra ambulancias. Foto Charlie Richards, testigo presencial Reino Unido presiona por Ormuz De acuerdo con el comunicado difundido tras la reunión, Miliband trasladó además a Araqchí el mensaje de que "Irán debe optar por la desescalada y la diplomacia en lugar de prolongar la guerra" en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.