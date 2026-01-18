Irán: tras las violentas protestas y muertes, reabren los colegios y siguen cerradas las universidades

Después de varios días de protestas, Irán avanza a la normalización de las actividades.

De todas formas, las universidades continúan cerradas y los exámenes de fin de semestre permanecen aplazados, sin fecha definida.

El Ministerio de Educación anunció que “todas las escuelas del país están abiertas”, según informó la televisión estatal iraní. Sin embargo, aclararon que en algunas provincias las clases se dictarán de manera virtual, a través de aplicaciones locales, ya que el acceso a internet aún continúa interrumpido desde el 8 de enero.

Exámenes secundarios y modalidad virtual En relación con la educación secundaria, el Ministerio de Educación precisó que los exámenes se desarrollarán conforme al calendario previamente establecido. La decisión busca garantizar la continuidad del ciclo lectivo pese al contexto de restricciones tecnológicas y sociales.

Universidades aún cerradas A diferencia de los colegios, las universidades seguirán cerradas. Las mismas fueron uno de los principales focos de las manifestaciones registradas desde los primeros días de enero. Las autoridades confirmaron que los exámenes de fin de semestre siguen retrasados y que, por el momento, no hay una fecha definida para su realización.