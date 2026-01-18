Irán: tras las violentas protestas y muertes, reabren los colegios y siguen cerradas las universidades
Tras las manifestaciones, Irán habilitó el regreso a clases en escuelas, aunque las universidades siguen cerradas.
Después de días de múltiples manifestaciones y las tensiones con Estados Unidos, Irán avanzó este domingo hacia una relativa normalización con la reapertura de los colegios, tras permanecer nueve días cerradas por las protestas antigubernamentales.
De todas formas, las universidades continúan cerradas y los exámenes de fin de semestre permanecen aplazados, sin fecha definida.
El Ministerio de Educación anunció que “todas las escuelas del país están abiertas”, según informó la televisión estatal iraní. Sin embargo, aclararon que en algunas provincias las clases se dictarán de manera virtual, a través de aplicaciones locales, ya que el acceso a internet aún continúa interrumpido desde el 8 de enero.
Exámenes secundarios y modalidad virtual
En relación con la educación secundaria, el Ministerio de Educación precisó que los exámenes se desarrollarán conforme al calendario previamente establecido. La decisión busca garantizar la continuidad del ciclo lectivo pese al contexto de restricciones tecnológicas y sociales.
Universidades aún cerradas
A diferencia de los colegios, las universidades seguirán cerradas. Las mismas fueron uno de los principales focos de las manifestaciones registradas desde los primeros días de enero. Las autoridades confirmaron que los exámenes de fin de semestre siguen retrasados y que, por el momento, no hay una fecha definida para su realización.
El cierre de los centros educativos había sido anunciado el 10 de enero, luego de que las protestas alcanzaran su punto más alto el jueves 8. Las movilizaciones antigubernamentales se encontraron con una fuerte represión que, según una ONG, provocó más de 3.400 muertes.