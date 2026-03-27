Irán confiesa que recluta a niños desde los 12 años para tareas en la guerra

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado que toma a niños para tareas de seguridad en el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

Niñas y niños de Irán pueden anotarse para participar de la guerra contra Estados Unidos e Israel. Foto Efe

Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños y niñas desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días con constantes ataques en su territorio.

“Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”, afirmó Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria de Irán centrada en la seguridad de Teherán.

En una entrevista con la televisión estatal, Nadali dijo que las funciones de estos reclutas se centrarán en patrullas por la capital y labores de inteligencia en el marco de la guerra.

Irán y la seguridad ante la guerra Desde el comienzo del conflicto, el 28 de febrero, Irán ha establecido puestos de control en diversos puntos de Teherán y de otras ciudades iraníés para mantener la seguridad.

familia Irán niños efe Las familias de Irán buscan el modo de adaptarse al mes de guerra. Foto Efe EFE Además, ha lanzado diversas operaciones en las que ha detenido a miles de personas, a las que acusa de apoyar a grupos de la oposición en el exilio o de colaborar con Israel y Estados Unidos.