Investigación BBC: los niños robados en Siria que el régimen de Al Assad escondió en una ONG internacional

Reem al-Kari y su prima Lama están buscando entre decenas de fotos de niños esparcidas sobre un escritorio. Lama cree haber encontrado una que se parece a Karim, el hijo desaparecido de Reem.

Karim tenía dos años y medio cuando él y su padre desaparecieron, en 2013, durante la guerra civil siria , mientras hacían un recado. Es uno de los más de 3.700 niños que siguen desaparecidos desde la caída, hace diez meses, de la dictadura de Al Assad . Ahora tendría 15 años.

"¿Tiene los ojos verdes?", pregunta el hombre detrás del escritorio, el nuevo director de Lahan Al Hayat, un refugio para niños gestionado por sirios que la ex primera dama Asma al-Assad ayudó a fundar en 2013. Está mirando una de las fotos que han seleccionado las mujeres, comparándola con una foto de Karim a los dos años.

"La línea del cabello...", reflexiona el hombre. "Hay un parecido, pero...". Su voz se apaga. La tarea es enorme.

Jess Kelly / BBC Reem y su prima (derecha) miran las fotos de los niños albergados en Lahan Al Hayat para ver si encuentran alguna que se parezca a su hijo.

Lahan Al Hayat es una de las diversas guarderías sirias que se utilizaron para albergar a los hijos de padres detenidos durante la guerra civil de 2011-2024.

En lugar de reubicar a los niños con sus familiares, se les mantuvo en orfanatos y se les utilizó como peones políticos. En algunos casos, se registró falsamente a los niños como huérfanos o se les cambió la identidad, lo que dificultó aún más su localización, tanto entonces como ahora.

Cuando la dictadura de Al Assad se derrumbó repentinamente en diciembre, periodistas, activistas y familias tuvieron acceso a fuentes, lugares y documentos que antes eran inimaginables bajo su régimen, que duró décadas.

El Servicio Mundial de la BBC ha colaborado con la organización de investigación Lighthouse Reports y otros cinco medios de comunicación para crear una base de datos de 323 niños ocultados por el régimen sirio a sus familiares en una red de orfanatos. Para ello, revisamos y verificamos miles de documentos filtrados y recopilados.

El análisis de estos registros muestra que la organización que gestionaba los orfanatos y que acogía a más niños que ninguna otra era una organización benéfica con sede en Austria, Aldeas Infantiles SOS Internacional. SOS opera en más de 130 países y recauda alrededor de 1.600 millones de euros (US$1.900 millones) al año, incluidos fondos de la ONU, gobiernos europeos y donaciones personales.

Hablamos con más de 50 denunciantes de SOS. Varios dijeron que la mayoría de los puestos de alto nivel en SOS en Siria habían sido nombrados directamente por el palacio de Al Assad, y que Asma al-Assad, quien, junto con su marido Bashar, fue sancionada por la UE y el Reino Unido por abusos contra los derechos humanos, tenía un papel influyente en la organización.

También nos dijeron que la organización benéfica comenzó a "acoger a cualquier niño", independientemente de sus circunstancias, para obtener más financiación.

SOS respondió: "No ofrecemos recompensas económicas por aumentar el número de huérfanos", y negó cualquier vínculo formal entre la organización benéfica y la familia Al Assad.

Getty Images Un evento en Austria para conmemorar el 50 aniversario de Aldeas Infantiles SOS en 1999. Actualmente, esta organización benéfica opera en más de 130 países.

SOS ya ha admitido, tras una revisión interna, que entre 2013 y 2018 SOS Siria acogió a 140 niños sin la documentación adecuada. Ha afirmado que 104 de ellos fueron posteriormente recuperados por los servicios de inteligencia sirios o el Ministerio de Asuntos Sociales, y que SOS desconoce su paradero actual.

La organización benéfica también ha afirmado que dejó de acoger a hijos de presos políticos en 2018.

Sin embargo, hemos visto documentos que indican su traslado a SOS hasta 2022.

También hemos constatado que SOS Siria:

Cuando el Gobierno de Al Assad o los servicios de inteligencia le solicitaron que les devolviera a los niños, no comprobó quién se haría cargo de ellos a continuación.

Recibió a niños cuya identidad sabía que había sido cambiada y, en un caso, le dio a un niño bajo su cuidado un nombre oficial diferente.

Cumplió con las instrucciones de la inteligencia siria de que se negara a los familiares el permiso para visitarlos y no se les concediera la custodia ni se les diera información sobre los niños.

Prohibió al personal mostrar a los niños fotos de sus familias o hablar de ellas.

Ha tardado en responder, o no ha respondido, a las madres que buscaban información desde la caída del régimen que pudiera ayudarles a encontrar a sus hijos.

SOS International nos dijo: "Lamentamos profundamente que los niños fueran separados por la fuerza de sus familias y que estas pasaran años sin saber dónde estaban sus hijos. Esto nunca debería haber ocurrido, y nos comprometemos a aprender de las investigaciones independientes para garantizar que lo hagamos mejor en el futuro".

Su director general interino, Benoît Piot, añadió en una entrevista con la BBC que la organización benéfica había seguido las órdenes del Gobierno sirio, al que calificó de "sistema de terror" bajo el mandato de Al Assad.

Muchos padres aún no tienen ni idea de lo que les ocurrió a sus hijos. El embrollo de registros falsificados y perdidos de los niños desaparecidos en Siria hace que las madres y los padres sobrevivientes se vean obligados a buscar cualquier tipo de información de una institución a otra.

Entre ellos se encuentra Reem, que busca a su hijo Karim. Le resulta imposible saber si fue acogido por SOS o por cualquier otra institución siria que recibía a los hijos de los detenidos.

Sin embargo, cree que el hecho de que su marido fuera rico —lo que le ponía en peligro bajo el régimen de Assad, escaso de dinero— y de que fuera visto en prisión en 2016, hace probable que fuera arrestado y, por lo tanto, que su hijo fuera enviado a un orfanato.

Reem al-Kari Carteles del marido desaparecido de Reem, Osama Turjman, y de su hijo Karim.

Antes de encontrarse con un callejón sin salida en Lahan Al Hayat, había visitado el Ministerio de Asuntos Sociales de Siria.

Allí le dijeron que el ministro estaba en el extranjero, que el responsable del expediente de personas desaparecidas estaba de vacaciones y, finalmente, que el trabajo sobre los niños desaparecidos se había transferido a una agencia de seguridad situada en la quinta planta del ministerio.

Reem subió las escaleras, acompañada por un equipo de filmación de la BBC. A pesar de tener permiso para grabar, nos pidieron inmediatamente que dejáramos de hacerlo, y el ministerio se negó a proporcionar más ayuda a Reem.

En mayo, el ministerio anunció una nueva investigación sobre el paradero de los niños bajo el régimen anterior. Sin embargo, cuenta con personal y recursos limitados, con solo unos pocos voluntarios encargados de revisar miles de documentos, y aún no ha publicado ningún resultado.

A continuación, Reem visitó otro orfanato conocido por acoger a niños de la edad de Karim. En su teléfono, sacó la foto de su hijo y se la mostró a la directora de la institución. La mujer respondió con un silencioso movimiento de cabeza. Los ojos de Reem se llenaron de lágrimas, una de las pocas veces que perdió su férrea compostura.

Finalmente, visitó SOS Siria, dirigida hasta hace poco por Samar Daaboul, hija de un estrecho colaborador de Al Assad. Daaboul ha negado que sus vínculos familiares hayan influido en su trabajo.

A Reem le pidieron la fecha de nacimiento de Karim, pero ella señaló al personal que eso podría no servir de nada, ya que los registros solían modificarse con frecuencia. En su lugar, pidió ver fotos de los niños acogidos por SOS. Se lo denegaron, alegando la necesidad de proteger su privacidad.

Unas semanas más tarde, recibió un correo electrónico de SOS International en el que le comunicaban que la organización le respondería en un plazo de seis meses y le recomendaban que se pusiera en contacto directamente con SOS Siria, la institución que acababa de visitar.

Otros padres con los que hemos hablado nos han dicho que siguen esperando una respuesta de SOS meses después de haberse puesto en contacto con ellos.

Preguntamos a Benoît Piot, director general interino de Aldeas Infantiles SOS Internacional, por qué la documentación del Ministerio de Asuntos Sociales indica que se siguió transfiriendo niños a SOS hasta 2022.

El equipo de Viena "no estaba al corriente" de ello, afirmó, y añadió que la investigación externa que ha iniciado sobre los niños "colocados por la fuerza en [SOS]... puede llegar a la verdad" y que SOS tomaría nota de esta conclusión y la investigaría.

Señalamos que SOS sigue operando en otros países que violan los derechos humanos. Piot subrayó que el consejo que SOS International da a sus miembros es: "No acepten (niños) si han sido separados por una mala razón".

"Estamos asegurándonos de que la admisión de niños en nuestro programa se ajuste a las normas internacionales", agregó.

Jess Kelly / BBC Benoit Piot, director ejecutivo interino de SOS International, afirma que el Gobierno de Assad era un "sistema de terror".

Más de 50 trabajadores y ex trabajadores de SOS, entre ellos cuatro altos ejecutivos de la sede de SOS en Viena, han hablado con la BBC y sus socios de investigación. Describen una respuesta escasa o lenta por parte de la organización benéfica ante las múltiples alertas que SOS recibió de denunciantes sobre la admisión de hijos de detenidos en Siria por parte de la organización.

"Cuando SOS Siria planteó estas cuestiones a la sede central de SOS, los altos ejecutivos no quisieron conocer los detalles y eludieron tomar medidas concretas y asumir responsabilidades", afirmó un antiguo alto directivo de SOS International que, al igual que otros con los que hablamos, pidió permanecer en el anonimato.

Otro alto cargo de SOS International afirmó que la presión para abordar "las cuestiones de protección y afrontar los fallos" tenía que venir "desde abajo".

"Hay un montón de políticas y procedimientos en Aldeas Infantiles SOS para proteger a los niños, pero no hay muchos recursos a nivel internacional para comprobar y hacer cumplir el reglamento", añadieron.

Y el antiguo director de uno de los orfanatos de SOS Siria alegó que la decisión de la organización benéfica sobre a quién admitir estaba influenciada por los objetivos de financiación.

"Los estándares del equipo de seguridad y del equipo de acogida y reunificación eran deficientes. SOS International tenía un objetivo total que debía alcanzar para los donantes. Al principio no lo lograron, por lo que comenzaron a traer a cualquier niño para cumplir con las cifras y mantener la financiación".

A diferencia de Reem, Omama Ghbeis se ha reunido desde entonces con sus hijas. Sin embargo, afirma que durante los dos primeros años de los tres que pasó encarcelada como consecuencia del trabajo humanitario de su hermano, no tenía ni idea de dónde estaban.

Sus hijas Layla y Layan, de cuatro y ocho años, habían sido acogidas por SOS Siria.

Omama dice que no puede perdonar a la organización benéfica por lo que han vivido sus hijas, muchas de cuyas experiencias han sido compartidas por otras familias con las que hemos hablado sobre SOS.

Ghbeis family / BBC Layla y Layan fueron acogidas por SOS Siria cuando tenían cuatro y ocho años.

Ella dice que sus familiares intentaron ponerse en contacto con sus hijas, pero les dijeron que estaba "prohibido".

A las niñas no se les permitía hablar de su familia ni ver fotos de ella, añade. Y Layla cuenta que una vez, cuando echaba mucho de menos a su familia, un miembro del personal de SOS le enseñó fotos en Facebook, pero que eso estaba oficialmente "prohibido".

Una vez que las niñas se reunieron con su madre, le contaron que la organización benéfica les había cambiado los nombres.

"Layla me dijo que si alguien le preguntaba, debía decir que se llamaba Layla Mossab", cuenta Omama.

Añadió que a su otra hija también le habían puesto un nombre diferente.

"Y solían llamar a Layan: 'Layal'. Layal Mossab", dice Omama.

"No creo que se tratara de un error inocente".

La BBC y sus socios en esta investigación han confirmado que Layan aparecía como Layal Mossab en los documentos de los servicios de inteligencia sirios.

A las niñas se les permitió visitar a su madre en prisión dos años después de su detención, como preparación para su liberación en el marco de un intercambio de prisioneros que finalmente no se llevó a cabo. Para entonces, Layan la había olvidado por completo, cuenta Omama, y se echó atrás cuando se encontraron.

"Incluso los guardias de la prisión estaban llorando", nos cuenta Omama.

Cuando la familia finalmente se reunió, tres años después de haber sido separada, la larga separación había creado una distancia entre ellos, añade.

"Cada uno de nosotros venía de un mundo diferente".

Omama está enfadada por el papel que desempeñó SOS Siria durante los tres años que estuvo lejos de sus hijas.

"Sé que SOS es una organización humanitaria, financiada desde el extranjero. Por lo tanto, es poderosa. No es una organización creada por el régimen. Su complicidad en la desaparición de los hijos de los detenidos es... imperdonable", afirma.

Para Reem, la búsqueda de Karim continúa. Al igual que la frustración.

Jess Kelly / BBC Reem sigue buscando a su hijo, que hoy tendría 15 años.

"Han pasado seis meses desde la liberación y aún no hay un camino claro para las madres que buscan a sus hijos", afirma.

Aldeas Infantiles SOS Internacional afirma que, a pesar de que la mayoría de sus donantes ya han retirado la financiación a SOS Siria desde que se hizo pública la detención de los niños, "nuestro objetivo es mantener SOS Siria en funcionamiento durante muchos años y trabajar para garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los niños que actualmente están a nuestro cuidado".

Añadió que estaba investigando si había existido algún vínculo informal entre la organización benéfica y Asma al-Assad, pero negó que hubiera habido una conexión formal.

La expresidenta de la junta directiva de SOS Siria, Samar Daaboul, dimitió en mayo de 2025. Niega que los vínculos de su familia con el régimen hayan influido en su trabajo allí y nos dijo que Asma al-Assad solo visitó SOS una vez.

Destaca que su trabajo "siempre se ha caracterizado por la integridad y la profesionalidad, al servicio del interés superior del niño".

El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo de Siria no respondió a la solicitud de comentarios de nuestro equipo.

En mayo, anunció la creación de un nuevo comité ministerial conjunto para investigar lo que les sucedió a los niños bajo el régimen de Al Assad.

La familia Al Assad, que huyó a Rusia tras la caída del régimen, tampoco respondió a nuestra solicitud de comentarios.

Información adicional de Hajar Chaffag y Rosie Garthwaite

"Los niños robados de Siria" forma parte de un proyecto conjunto con Lighthouse Reports, The Observer, Der Spiegel, SIRAJ, Trouw y Women Who Won the War.

