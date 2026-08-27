Inundaciones en Nepal: hay 180 muertos y cientos de desaparecidos

Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a cerca de 180 los muertos a causa de las inundaciones registradas el miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China, un suceso que deja más de 30 heridos y cientos de desaparecidos.

La Policía de Nepal ha indicado en un balance publicado a través de redes sociales que hasta ahora se han recuperado 177 cadáveres en el marco de las labores de búsqueda y rescate , entre ellos 69 en el distrito de Chitwan. Asimismo, ha recalcado que 33 personas han sido hospitalizadas y ha elevado a más de 3.300 los agentes desplegados en las zonas afectadas por la avalancha .

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas del país, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

Previamente, la Junta de Turismo de Nepal había indicado a medios locales que cerca de 400 turistas, todos ellos peregrinos que se dirigían al monte Kailash, en Tíbet, se encontraban en paradero desconocido ante la imposibilidad de comunicarse a medida que continúan las inundaciones.

En la mañana de este jueves, el primer ministro nepalí, Balendra Shah, ha informado en un mensaje en redes que su Ejecutivo ha intensificado "desde primera hora" los trabajos de búsqueda, rescate y ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Un ejemplo de ello ha sido el despliegue de helicópteros no solo del Ejército de Nepal sino también del sector privado, amén de equipos terrestres.

"Para ayudar a los ciudadanos en situación de riesgo, el Ejército nepalí entregó anoche suministros de ayuda humanitaria, entre los que se incluían alimentos básicos, tiendas de campaña y medicamentos", ha especificado Shah.

En todo caso, las autoridades del país han pedido a los turistas mantener la calma, estar informados y seguir en todo momento las instrucciones oficiales de seguridad dadas por la autoridad pertinente.

Turistas desaparecidos

La Junta de Turismo de Nepal (NTB) confirmó este jueves que 517 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos a causa de la riada que ha arrasado su frontera con el Tíbet, en un balance en revisión en el que figuran al menos tres ciudadanos españoles.

El último balance del organismo turístico eleva a 644 la cifra total de viajeros registrados en la zona del desastre, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 corresponden a visitantes de una treintena de países, sobre todo de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

La cifra oficial nepalí cuenta por el momento a tres españoles desaparecidos en el distrito de Rasuwa, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmara desde Madrid que se busca a al menos cuatro nacionales.

Nacionalidades

A pesar de que el portavoz de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, el documento preliminar de Katmandú no los contabiliza.

El registro provisional incluye también a ciudadanos de Canadá (25), Reino Unido (33), Singapur (9), Alemania (8), Rusia (8), Letonia (6), Sudáfrica (6), Japón (5), Nueva Zelanda (5), Francia (4), Bélgica (3), España (3), Portugal (2), Italia (2), Irlanda (2), Países Bajos (2), Kazajistán (2), Bielorrusia (1), Bulgaria (1), Finlandia (1), Hungría (1), Israel (1), Lituania (1), Filipinas (1), Serbia (1), Suecia (1) y Suiza (1). Dpa y Efe