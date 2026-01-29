Intentó izar una bandera de Estados Unidos en Groenlandia y terminó multado: era un sketch

Un hombre intentó este miércoles izar la bandera de los Estados Unidos en la plaza central de la capital de Groenlandia , Nuuk. El gesto despertó confusión e indignación sobre todo entre los locales, quienes junto con personal del lugar frenaron al hombre, el cual terminó bajo interrogación de la Policía y se le impuso una multa.

De acuerdo con la legislación vigente aprobada por el parlamento danés a fines de 2024, está terminantemente prohibído por ley izar banderas de otro país.

Según informó el canal danés TV 2, el hombre involucrado no era ni estadounidense ni groenlandés y su accionar no respondía a una manifestación política directa. Horas más tarde se confirmó que se trataba de un integrante del programa satírico alemán Extra 3, emitido por la cadena pública Norddeutscher Rundfunk NDR, que se encontraba en Groenlandia grabando un segmento humorístico.

Las primeras imágenes del hecho se viralizaron rápidamente en Facebook y X. En los videos, se veía a un hombre rodeado por varias personas en una plaza nevada mientras sostenía una bandera de Estados Unidos enrollada.

La activista groenlandesa Orla Joelsen compartió el material y cuestionó con dureza el gesto. “Este hombre intentó izar la bandera estadounidense frente al centro cultural de Nuuk. Las astas pertenecen al centro cultural. Afortunadamente, el personal lo detuvo a tiempo”, escribió. Luego agregó “Si no respetas nuestros valores, ¿por qué estás en Nuuk?”.

La publicación reforzó la percepción de que se trataba de una provocación política en un contexto especialmente sensible para el país. Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, está desde hace semanas en el centro del debate internacional tras las reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su interés estratégico en la isla.

trump groenlandia El posteo de Donald Trump "conquistando" Groenlandia con la bandera de Estados Unidos. Truth Social: @donaldtrump

Si bien en los últimos días aseguró que no recurriría a la fuerza militar y anunció un entendimiento con Dinamarca que no modificaría el estatus del territorio, sus dichos previos generaron inquietud entre los cerca de 57.000 habitantes, que salieron a marchar en contra del presidente estadounidense.

Las repercusiones

Ante la polémica, la NDR asumió la responsabilidad por el episodio. En respuesta a consultas de medios daneses y alemanes, la emisora explicó que el intento de izar la bandera formaba parte de una puesta en escena para un sketch satírico centrado en la postura de Estados Unidos respecto de Groenlandia. Según la cadena, el integrante del equipo solo fingió izar la bandera y la escena fue grabada como parte del rodaje.

Pese a tratarse de una acción simulada, las autoridades locales aplicaron una multa inmediata al comediante, identificado en medios alemanes como Maxi Schafroth. La sanción fue impuesta en el lugar, sin contemplar el carácter satírico del acto.

En un comunicado citado por TV 2 y otros medios, el equipo editorial de Extra 3 aclaró el sentido del contenido y expresó: “El equipo editorial expresa su pesar al pueblo de Groenlandia si se dio la impresión de que la sátira iba dirigida a ellos”.

El episodio ocurrió mientras Dinamarca y Estados Unidos retomaban contactos diplomáticos para discutir el futuro de Groenlandia y la seguridad en el Ártico. El canciller danés Lars Lokke Rasmussen confirmó esta semana reuniones en Washington que calificó como constructivas, aunque sin resoluciones definitivas. Desde Copenhague reiteraron que la soberanía sobre la isla no está en discusión.