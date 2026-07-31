Por qué Infantino da marcha atrás y retira el plan de la FIFA para abrir los Mundiales a la inversión privada

Infantino afirmó que había quedado claro que el proyecto había "creado divisiones" que "ya no sirven a los intereses" de su objetivo original.

"Por lo tanto, esta propuesta no seguirá adelante", agregó el suizo.

Infantino había ofrecido a las 211 asociaciones de la FIFA US$40 millones si respaldaban una propuesta de inversión privada en los torneos de la organización, incluidas las Copas del Mundo masculinas y femeninas.

Las 55 asociaciones de la UEFA votaron este jueves a favor de boicotear los Mundiales si los planes seguían adelante.

El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, declaró que la propia administración del organismo rector había sido "engañada" respecto al proyecto.

Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino en estrategia y gobernanza global, dimitió por este motivo, argumentando que la propuesta era "un mal negocio para el fútbol" y que "hipotecaría el futuro" de este deporte.

Getty Images La propuesta del presidente de la FIFA había provocado reacciones negativas.

Eso se produjo después de que otras dos importantes confederaciones se pronunciaran en contra de los planes.

La Concacaf, que rige el fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y que fue sede del último Mundial, informó que sus miembros "rechazaron" la propuesta. Fuentes cercanas dijeron que la gran mayoría de las asociaciones de la región están perdiendo, o ya han perdido, la confianza en Infantino.

Por su parte, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresó su "solidaridad" con la UEFA y la Concacaf, mientras que el primer ministro británico, Andy Burnham, sostuvo que Infantino era "el hombre equivocado" para dirigir la FIFA.

Infantino, de 56 años, se encuentra ahora bajo una enorme presión mientras busca la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA en el Congreso de la organización que se celebrará en marzo.

Ha dicho que pretende "volver a reunir a todas las partes interesadas" bajo un "espíritu de interés común" en el fútbol.

Pocas posibilidades

A pesar del rechazo de la UEFA y la Concacaf, la FIFA había dicho inicialmente que iba continuar con sus propuestas, bajo el argumento de que "nadie está vendiendo el fútbol".

Sin embargo, al anunciar que los planes fueron descartados, Infantino reconoció que necesitaba el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA, lo que significaba que 106 de sus 211 miembros debían votar a favor.

Eso se volvió improbable cuando la AFC se unió a la UEFA y la Concacaf para oponerse a los planes. La UEFA tiene 55 votos, la Concacaf 35 y Asia 46.

Si todas las asociaciones hubieran respaldado la postura de su órgano rector, eso habría significado que 136 naciones votarían en contra del plan de Infantino.

Los organismos rectores de África (CAF) y Oceanía (OFC) habían dicho que discutirían el plan de la FIFA en agosto.

La Conmebol, el organismo rector del fútbol en Sudamérica, declaró haber solicitado a la FIFA "información adicional y aclaraciones" sobre el "alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos" de las propuestas.

El plan de Infantino

Getty Images Donald Trump negó haber hablado con Infantino sobre los planes.

La FIFA e Infantino querían crear una filial comercial para gestionar sus principales eventos, incluidas las Copas del Mundo, permitiendo que los inversores externos pudieran adquirir participaciones.

Anunciaron que se "invitaría a terceros a realizar inversiones minoritarias y sin control" en una nueva filial llamada Fifa Forward Enterprise (FFE).

Infantino fijó el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones de fútbol aceptaran sus planes si deseaban acceder a una suma inicial de US$20 millones.

Un documento de 25 páginas elaborado por el banco de inversión JP Morgan detallaba cómo se ampliarían los torneos de la FIFA para alcanzar unos ingresos estimados de unos US$ 27,7 millones por asociación durante el ciclo 2035-2039.

El documento mencionaba "nuevas iniciativas comerciales" y "la captación de los mejores talentos mediante una remuneración basada en incentivos".

En él se describe la Copa del Mundo como el evento deportivo "más visto", pero se dice que la FIFA, por el contrario, está "inframonetizada".

En el documento no se mencionaba el juego femenino.

La FIFA indicó que se esperaba que Thrive Eternal liderara el grupo de inversores propuesto para FFE. Thrive es una firma de capital de riesgo de EE.UU. fundada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Trump, que se pronunció sobre las propuestas por primera vez este viernes, dijo que no había hablado con Infantino sobre estas.

Infantino y Trump han desarrollado una estrecha relación desde que el republicano asumió el cargo por segunda vez en 2025.

Qué pasará con Infantino

Getty Images El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA se conocerá en marzo.

Infantino se convirtió en presidente de la FIFA en 2016 cuando derrotó al presidente de la AFC, el jeque Salman al-Khalifa, por 115 votos contra 88.

El próximo presidente de la FIFA será confirmado en el 77º Congreso de la organización, que se celebrará en Marruecos el próximo marzo. Los candidatos tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su candidatura.

Antes de esta semana, se preveía que Infantino sería reelegido sin oposición. Asociaciones de todo el mundo, incluidas algunas en Europa, ya habían confirmado su intención de votar por él.

Queda por ver si los acontecimientos de esta semana darán lugar a una retirada masiva de apoyos.

En su declaración, Infantino reiteró que su plan estaba diseñado para fortalecer a las asociaciones, "especialmente en los países donde más se necesita apoyo".

"Nuestro propósito siempre ha sido, y siempre será, unirnos y mejorar”, agregó.

Sin embargo, la propuesta generó claramente divisiones dentro de la propia FIFA.

Cordeiro, quien representó al organismo rector mundial en el grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial de 2026, es la primera figura de alto rango en la FIFA que renuncia por estos planes.

En un extenso comunicado, Cordeiro dijo que se oponía "inequívocamente" a los planes y declaró que "no aceptaba la idea" de que la FIFA necesitara inversores externos para "generar mayor valor". Además, añadió que no tuvo ninguna participación en la propuesta.

Se sabe que Infantino incluso no comunicó su plan a algunos de los ocho vicepresidentes de la FIFA en la ignorancia sobre su plan.

Lamour calificó la iniciativa como "el proyecto de una sola persona" y dijo que "un presidente debe unir a la gente, cohesionarla e inspirarla", pero esto era "todo lo contrario".

"Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea", añadió. "Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos, yo dormiré bien esta noche".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

FUENTE: BBC