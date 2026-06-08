Incertidumbre en Perú: hay apenas 30.000 votos de distancia entre Sánchez y Fujimori

Perú volvió a las urnas este domingo para resolver un balotaje en el que se enfrentan dos visiones del país radicalmente distintas, aunque con una misma música de fondo en materia económica.

La candidata Keiko Fujimori, hija del difunto presidente Alberto Fujimori y mayor exponente de la derecha en el país, se enfrenta con el izquierdista Roberto Sánchez, quien se declaró "castillista", por un estrechísimo márgen.

La escena recuerda lo ocurrido en Colombia siete días atrás: un electorado dividido entre una opción de derecha y una de izquierda, sin demasiado margen entre ambas. Del resultado saldrá el noveno presidente que el país tendrá en apenas diez años.

Al tratarse de una brecha tan estrecha, los equipos estadísticos advierten que la distancia real queda supeditada a las revisiones de las actas impugnadas. Con una diferencia porcentual tan ajustada, Perú se enfrenta a una definición matemática incierta y cargada de tensión política.

El escrutinio oficial de la segunda vuelta en Perú ingresó en su recta final bajo un clima de máxima incertidumbre. El último boletín emitido por la central de cómputo de la ONPE ratifica una paridad histórica que impide proyectar a un ganador definitivo para el sillón presidencial.

Todavía no ingresó al conteo ningún acta proveniente del extranjero, donde Fujimori podría obtener ventaja, pero aún no hay datos oficiales sobre los niveles de participación en esas mesas que permitan proyectar cuántos votos sumaría fuera del país.

Fujimori, con el 50,044 %, lleva unos 16.000 votos de ventaja a Sánchez, que alcanza un 49,956 %, con el escrutinio al 93,39 %. Así, la distancia es de menos de 0,1 punto porcentual.

A medida que avanza el escrutinio, la distancia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez sigue achicándose mientras llegan los votos de zonas rurales que se inclinan a favorecer al candidato izquierdista.

Las primeras 12 mesas provienen de Argentina. Allí la candidata derechista, que espera conseguir una ventaja con el voto de los peruanos en el extranjero, logra un 56,9 % de los votos.

La ONPE comenzó a recibir actas de mesas instaladas en el extranjero, un grupo que puede ser decisivo ante la ajustada diferencia entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Con una diferencia de 2.900 votos y el 93,9% de las mesas escrutadas, Sánchez continúa reduciendo la diferencia gracias a los votos que llegan de las regiones rurales de Perú.

El camino a la presidencia de Perú comenzó a calentarse en la tarde de este lunes cuando el candidato de izquierda Roberto Sánchez aventajó a Keiko Fujimori con el 50,01% en comparación con el 49,9% de la conservadora con el 93,92% de los votos escrutados según el recuento oficial.

El líder de izquierda cuenta con sacar una diferencia mayor con el conteo de actas de zonas rurales, mientras que la aspirante de Fuerza Popular aguarda remontar el escenario cuando se contabilicen los votos de los peruanos en el extranjero.

Sánchez, con el 50,045 %, aventaja por 15.704 votos a Fujimori (49,955%) en una de las elecciones más apretadas de la historia del Perú.

En la segunda vuelta en Perú el candidato de Juntos por el Perú logró aumentar su ventaja con respecto a Keiko Fujimori, siendo que el escrutinio oficial se encuentra al 94,18%.

De acuerdo con el reporte oficial difundido este lunes, el candidato de izquierda Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, encabeza el escrutinio con poco más del 50% de los votos, frente a la dirigente conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que queda apenas por debajo. La diferencia entre ambos se reduce a alrededor de 30.000 sufragios.

Perú vive una de las elecciones más reñidas de su historia reciente y todavía no tiene un ganador. A la hora en que el país aguardaba conocer a su próximo presidente, el conteo se frenó en torno al 94,8% de las actas procesadas, con una brecha ínfima entre los dos aspirantes y sin un desenlace definido.

La aspirante de la derecha es Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular y figura central de la política peruana desde hace casi dos décadas. Hija del exdictador Alberto Fujimori, intentará por cuarta vez ocupar la Casa de Pizarro, después de tres derrotas previas en su camino al poder.

A pesar de la ventaja inicial para la candidata de Fuerza Popular, la diferencia de apenas 1,4 puntos porcentuales obliga a los comandos de campaña a mantener la cautela mientras se aguardan los primeros reportes oficiales del escrutinio provisorio.

La jornada electoral en Perú concluyó formalmente y dio paso a la difusión de las primeras proyecciones estadísticas que marcan un escenario de virtual empate técnico por el sillón presidencial. Minutos después de clausurarse las mesas de votación, la encuestadora Ipsos brindó su tradicional reporte preliminar.

“Hay un empate estadístico” , enfatizó el candidato frente a la prensa, apelando a la prudencia política. “El boca de urna históricamente puso por debajo a quienes terminaron ganando” , señaló Sánchez, recordando antecedentes electorales donde los resultados oficiales revirtieron los sondeos a pie de urna.

Minutos después de que la consultora Ipsos difundiera los datos preliminares que ubican a Keiko Fujimori con el 50,7% frente al 49,3% de su candidatura, Roberto Sánchez rompió el silencio ante los medios de comunicación. Lejos de admitir una derrota, el líder de Juntos por el Perú minimizó el impacto del reporte y se amparó en el estrecho margen de diferencia.

“Vamos a explicar a las 9:30 o 10 horas de la noche cuánto porcentaje hemos contabilizado de los votos para ambos candidatos” , detalló Pachas, marcando la hoja de ruta para una noche que se perfila como larga y disputada.

El jefe de la ONPE, Bernardo Pachas , compareció ante los medios de comunicación para llevar certezas sobre el procesamiento de las actas y el avance de los cómputos oficiales.

En medio de la expectativa total que se vive en el país andino tras el cierre de las mesas de votación, el organismo electoral fijó la franja horaria en la que se romperá el misterio sobre quién será el próximo presidente del país.

“Compañeros y compañeras, buenas noches. Ha llegado el momento, luego de esta boca de urna que refiere que hay un empate estadístico. Ustedes lo han escuchado. Ha llegado el momento, hermanos, en que tenemos que articular con nuestros personeros, con nuestra dirigencia, para la defensa del voto” , enfatizó Sánchez, marcando la línea operativa para sus equipos técnicos desplegados en los locales de votación.

A través de un mensaje directo transmitido en sus redes oficiales, Roberto Sánchez se dirigió a sus seguidores en el inicio de un conteo de sufragios que mantiene en vilo a toda la región. Con un tono de máxima alerta, el postulante buscó neutralizar el triunfalismo de Fuerza Popular apelando al concepto técnico de paridad absoluta.

La brecha actual de 5,32 puntos a favor de la líder derechista representa un respiro temporal para su comando de campaña, aunque el margen técnico de la votación todavía impide declarar una victoria definitiva.

Al rozar el 60% del procesamiento de actas , las cifras muestran los siguientes resultados preliminares:

La carrera por el sillón presidencial peruano ingresó en su etapa más crítica. Los reportes emitidos de manera continua por la central de cómputo de la ONPE comienzan a consolidar las primeras tendencias sólidas del balotaje, quebrando la incertidumbre absoluta de los primeros sondeos a pie de urna.

La candidata, a quien las proyecciones de Ipsos Perú le dan un 49,7% frente al 50,3% de Sánchez, aseguró que respetarán los resultados electorales cuando el escrutinio llegue al 100 % y animó a Sánchez a hacer lo mismo.

"Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largo hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra como es el conteo rápido que utiliza aproximadamente 1.000 actas de 90.000 que se tiene a nivel nacional", dijo Fujimori en un breve pronunciamiento.

La candidata derechista Keiko Fujimori afirmó este domingo que respetará los resultados de las elecciones presidenciales de Perú, después de conocer que el conteo rápido le ubica perdedora por un estrecho margen contra el izquierdista Roberto Sánchez, aunque aseguró que "van a ser días largos" hasta que se sepa el resultado final.

El candidato que representa y reivindica al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), destacó que, en la proyección de los resultados totales, "hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere justicia".

"Queremos poner delante de ustedes la serenidad, el respeto democrático, el sentido del voto del pueblo peruano", expresó Sánchez desde un balcón en la céntrica plaza San Martín y donde besó a su esposa antes de dar un discurso a sus simpatizantes.

El candidato de Juntos por el Perú agradeció, en nombre del movimiento popular, la unidad de los pueblos quechuas, a los que atribuyó su virtual victoria electoral con el 50,3 % de votos, contra el 49,7 % a favor de la candidata de Fuerza Popular, de acuerdo a la proyección presentada por la encuestadora Ipsos, que tiene un margen de error del 1,9 %.

El candidato de izquierda Roberto Sánchez celebró las proyecciones que ratifican un empate técnico contra la derechista Keiko Fujimori con una mínima ventaja para él en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al señalar desde un balcón a sus seguidores que "este es el día de la recuperación de la democracia".

Enfrente aparece Roberto Sánchez, referente de Juntos por el Perú y discípulo político de Pedro Castillo. Durante el efímero mandato de aquel —que duró un año y cinco meses antes de su destitución en 2022—, Sánchez se desempeñó como ministro de Comercio Exterior y Turismo. El vencedor de la contienda jurará el cargo el 28 de julio.

Un país que cambia de presidente casi todos los años

El padrón habilita a más de 27 millones de votantes en una nación golpeada por la inestabilidad y por una crisis de confianza hacia sus instituciones.

Para dimensionar el problema basta un dato: desde 2016 se sucedieron ocho mandatarios, es decir, un promedio de poco más de un año por gobierno.

La mecánica detrás de esa rotación es siempre parecida. Dirigentes que llegan respaldados por estructuras partidarias débiles, sellan acuerdos de circunstancia sin un proyecto en común y terminan derribados a los pocos meses por escándalos y maniobras políticas.

El Congreso, por su parte, cargó con un fuerte desprestigio y quedó asociado, sobre todo, a su rol como destituyente de presidentes.

Una primera vuelta que reflejó la fragmentación

La ronda inicial fue una radiografía de ese desorden: nada menos que 35 postulantes compitieron por la presidencia. Fujimori se quedó con el primer lugar, aunque cosechó apenas algo más del 17% de los apoyos.

Sánchez la siguió con cerca del 12% y logró meterse en el balotaje por una diferencia mínima sobre el exalcalde limeño Rafael López Aliaga, dirigente de la ultraderecha.

Ese desencanto generalizado con los políticos se expresa en una porción considerable de indecisos, un volumen de votos que podría volcarse hacia el blanco o el nulo.

La economía cede su lugar a la inseguridad

Llamativamente, las cuestiones económicas no dominaron la campaña, aun en un país marcado por profundas brechas sociales. Los números, de hecho, son relativamente sólidos: el PBI subió 3,4% en 2025 y se prevé un crecimiento de entre 2,7% y 3,2% para este año, con una inflación que terminó 2025 en un módico 1,5% interanual.

Lo que verdaderamente preocupa en las calles es la violencia. Perú vive una escalada de homicidios sin antecedentes, con una tasa de 10,7 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la que registra la Argentina (3,7).

El cuadro se completa con la proliferación de extorsiones a transportistas y pequeños comercios, un negocio criminal que instaló la figura del sicario en la vida cotidiana.

Las manifestaciones contra la inseguridad se repitieron mes a mes, alimentando aún más el malestar con la dirigencia.