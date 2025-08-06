Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV en medio de una entrevista en vivo

El hecho ocurrió durante un programa de televisión matutino. El ministro fue transladado a un hospital público, donde se le diagnosticó un ACV .

El ministro sufrió un ACV en medio de una entrevista.

El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glišic, sufrió un accidente cerebrovascular ( ACV) en el medio de una entrevista en televisión este martes, por lo que debió ser internado de urgencia. Fuentes del gobierno aseguran que está grave y “lucha por su vida”.

El hecho ocurrió durante la transmisión en vivo de un programa matutino del canal serbio RTV Pink. Mientras Glišic dialogaba con los presentadores, comenzó a tartamudear y balbucear. Asimismo, en el recorte de la entrevista se puede ver cómo uno de los ojos se caía.

De inmediato, los conductores le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibieron respuesta. Debido a esto, la transmisión fue interrumpida y se cortó la señal en medio de la entrevista.

Mirá el video del ACV que sufrió el ministro Ministro Serbia Acv El ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó pocas horas después que Glišic fue trasladado inconsciente al hospital público en Belgrado.

Allí se le diagnosticó un ACV y se informó que su estado clínico era grave. Aunque el procedimiento médico fue exitoso, fuentes del gobierno informaron que Glisic continúa luchando por su vida.