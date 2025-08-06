Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV en medio de una entrevista en vivo
El hecho ocurrió durante un programa de televisión matutino. El ministro fue transladado a un hospital público, donde se le diagnosticó un ACV.
El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glišic, sufrió un accidente cerebrovascular ( ACV) en el medio de una entrevista en televisión este martes, por lo que debió ser internado de urgencia. Fuentes del gobierno aseguran que está grave y “lucha por su vida”.
El hecho ocurrió durante la transmisión en vivo de un programa matutino del canal serbio RTV Pink. Mientras Glišic dialogaba con los presentadores, comenzó a tartamudear y balbucear. Asimismo, en el recorte de la entrevista se puede ver cómo uno de los ojos se caía.
De inmediato, los conductores le preguntaron si se encontraba bien, pero no recibieron respuesta. Debido a esto, la transmisión fue interrumpida y se cortó la señal en medio de la entrevista.
Mirá el video del ACV que sufrió el ministro
El ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó pocas horas después que Glišic fue trasladado inconsciente al hospital público en Belgrado.
Allí se le diagnosticó un ACV y se informó que su estado clínico era grave. Aunque el procedimiento médico fue exitoso, fuentes del gobierno informaron que Glisic continúa luchando por su vida.
Cuáles son los síntomas de un ACV
Es fundamental entender que un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, es una emergencia médica. Debido a esto, es esencial tener presentes los síntomas para identificarlo y buscar atención inmediatamente.
Dificultad para hablar y entender: La persona puede presentar confusión, arrastrar las palabras o no comprender a quien le habla.
Parálisis, entumecimiento o debilidad facial, de brazos o piernas: Este síntoma suele afectar un solo lado del cuerpo. Se puede pedir a la persona que intente levantar ambos brazos por sobre su cabeza: si uno cae, podría ser un ACV. También, un lado de la boca podría caerse al intentar sonreír.
Dificultad para ver en uno o ambos ojos: Visión borrosa o ensombrecida repentina, o visión doble.
Dolor de cabeza: Un dolor de cabeza repentino e intenso, que puede acompañarse de vómitos, mareos o desmayos.
Problemas al caminar: La persona puede tropezar, perder el equilibrio o la coordinación.