Impactante: así fue el accidente por el que murió Vince Zampella, creador de Call of Duty

Vince Zampella , famoso desarrollador de videojuegos y uno de los creadores de la saga Call of Duty , murió a los 55 años tras sufrir un impactante accidente automovilístico en el estado de California .

Si bien el hecho ocurrió el domingo 21 de diciembre, las imágenes del siniestro trascendieron este martes, generando conmoción en la industria de los videojuegos y entre los fanáticos de su trabajo.

El accidente tuvo lugar en la autopista Angeles Crest, una ruta de montaña ubicada en la zona de San Gabriel, al norte de Los Ángeles. Según informó la Patrulla de Carreteras de California , el choque se produjo alrededor de las 13 horas, cuando Zampella conducía un vehículo deportivo Ferrari.

De acuerdo con las autoridades, el desarrollador perdió el control del automóvil por razones que aún no han sido esclarecidas. El vehículo terminó impactando contra un guardarraíl y, tras el choque, se incendió inmediatamente. Tal como se puede ver en las imágenes, el incendio ocurrió frente a varias personas que se encontraban en el lugar.

En el momento del incendio, Zampella quedó atrapado dentro del auto y murió en el acto debido a la intensidad del fuego. Por su parte, el pasajero que lo acompañaba fue expulsado del vehículo por la violencia del impacto. A pesar de haber sido trasladado con vida a un centro médico, falleció horas después a causa de las heridas.

Vince Zampella, creador de Call Of Duty Vince Zampella falleció a los 55 años. EFE

El video del accidente, que comenzó a circular en redes sociales el martes 23, muestra el momento exacto en que la Ferrari se sale del trazado vial a gran velocidad y termina envuelta en llamas. Las imágenes confirmaron la magnitud del siniestro y provocaron reacciones en distintos sectores del mundo del entretenimiento digital.

El sentido mensaje de la compañía para la que trabajó Zampella

Electronic Arts, la compañía para la que Zampella trabajó en los últimos años, emitió un comunicado oficial tras conocerse la noticia. “Esta es una pérdida inimaginable y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron marcados por su obra”, expresó la firma.

electronic arts El mensaje de Electronic Arts. X

En el mismo mensaje, la empresa destacó su trayectoria en la industria: “Amigo, colega, líder y creador visionario, su trabajo ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá vivo durante generaciones”.

La trayectoria de Zampella en la industria de los videojuegos

Zampella tuvo un rol central en la creación de una de las franquicias de disparos más influyentes del mercado. Fue uno de los fundadores de Infinity Ward, el estudio detrás del primer Call of Duty, lanzado en 2003. La saga se consolidó rápidamente como un referente en su género y generó múltiples secuelas, expansiones y adaptaciones.

Tras una disputa contractual con Activision, Zampella abandonó Infinity Ward en 2010 y fundó Respawn Entertainment junto a Jason West. Desde allí, encabezó el desarrollo de títulos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order, todos reconocidos por su impacto comercial y técnico.

En 2017, Electronic Arts adquirió Respawn Entertainment, y Zampella asumió responsabilidades estratégicas dentro del grupo, liderando diferentes equipos, incluidos algunos vinculados a la franquicia Battlefield. Su visión de diseño y su capacidad para liderar proyectos complejos fueron señaladas como clave para el crecimiento de la compañía.