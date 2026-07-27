Imágenes de los miles de evacuados que duermen en refugios improvisados por los voraces incendios en España y Francia

Los incendios forestales que azotan a España y Francia han dejado ya miles de hectáreas consumidas por las llamas y más de 330.000 personas evacuadas.

En concreto, las llamas se sitúan en las regiones del centro y suroeste de cada país, si bien en España han aparecido nuevos focos en la zona de levante.

Los siniestros, que han sido calificados por las autoridades como totalmente inauditos y catastróficos, siguen activos.

En Madrid siguen fuera de control, a pesar de que su avance hacia la capital ha disminuido, según informan las autoridades regionales.

El gobierno de la Comunidad ha instado a los residentes a extremar las precauciones, ya que el fuego sigue activo.

El presidente de Francia, Emmanuelle Macron, se reunió con un gabinete de emergencia para abordar la situación.

En ese país, los incendios ya se enceuntan a tan solo 15 kilómetros de Burdeos. Aunque la lluvia y los vientos favorables impidieron que los incendios se agravaran durante la noche.

Sin embargo, según las previsiones del servicio meteorológico francés, se espera que las temperaturas vuelvan a subir hasta alcanzar los 40 °C a fines de esta semana.

En España

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Rafael Bastante/Europa Press via Getty Images Varias personas evacuadas debido al incendio forestal se han refugiado en el polideportivo de Villamanta, en Madrid. El gobierno ha declarado el estado de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila debido a la propagación de los incendios forestales en los municipios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images Un grupo de residentes descansa en un polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 20 km al oeste de Madrid, en medio de incendios que han arrasado hasta 25.000 hectáreas. Son los peores incendios forestales en la historia de la región de Madrid.

JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images En Madrid, la cifra de evacuados supera las 120.000 personas, procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El servicio SUMMA112 ha permanecido activo brindando asistencia a través de sus servicios preventivos, especialmente a aquellas personas con enfermedades crónicas.

Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images Personas evacuadas de Fresnedilla descansan en la plaza de toros de Valdemorillo, a 40 km al oeste de Madrid. Los peores incendios forestales en la historia de la región de Madrid se propagan al oeste de la capital española, obligando a las autoridades a evacuar a miles de personas o a ordenarles que permanezcan en sus hogares.

JAVIER SORIANO / AFP via Getty Image Residentes que han tenido que abandonar sus viviendas comen en el centro deportivo La Chopera (Madrid). El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que se avecinan horas difíciles en la lucha contra los incendios forestales en el país, aunque las autoridades han observado avances positivos en el control de los fuegos en los alrededores de Madrid.

JAVIER SORIANO / AFP via Getty Image Evacuados conversan en La Chopera (Madrid).

Jose JORDAN / AFP via Getty Images Niños evacuados por uno de los incendios forestales juegan mientras se encuentran alojados en el polideportivo de Nules —cerca de Castellón, a 50 km al norte de Valencia—. Los bomberos españoles combatieron un nuevo foco de llamas cerca de la ciudad costera de Valencia, donde se evacuó a al menos 15.000 personas.

En Francia

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Albert Llop/NurPhoto via Getty Images Miles de personas evacuadas de sus hogares descansan en el Parc des Expositions de Burdeos, habilitado como refugio de emergencia temporal.

Lorena Sopena Lopez/Anadolu via Getty Images El Parc des Expositions de Bordeaux-Lac sirve como uno de los principales centros de acogida para evacuados; allí se ofrece alojamiento temporal, servicios básicos y apoyo logístico.

ALAIN JOCARD / AFP via Getty Images Personas que han huido de los incendios forestales descansan mientras se refugian en el Parc des Expositions de Burdeos.

ALAIN JOCARD / AFP via Getty Images Personas evacuadas debido a los incendios forestales toman alimentos mientras se refugian en el Parc des Expositions de Burdeos, ciudad francesa rodeada de destinos turísticos y viñedos de renombre mundial.

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FUENTE: BBC