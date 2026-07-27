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Imágenes de los miles de evacuados que duermen en refugios improvisados por los voraces incendios en España y Francia

España declaró el estado de emergencia nacional y Francia celebra un gabinete de crisis para evaluar la situación.

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Personas evacuadas en un polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 20 km al oeste de Madrid, tras los incendios en la región.
Personas evacuadas en un polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 20 km al oeste de Madrid, tras los incendios en la región. JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images

Los incendios forestales que azotan a España y Francia han dejado ya miles de hectáreas consumidas por las llamas y más de 330.000 personas evacuadas.

En concreto, las llamas se sitúan en las regiones del centro y suroeste de cada país, si bien en España han aparecido nuevos focos en la zona de levante.

Los siniestros, que han sido calificados por las autoridades como totalmente inauditos y catastróficos, siguen activos.

En Madrid siguen fuera de control, a pesar de que su avance hacia la capital ha disminuido, según informan las autoridades regionales.

El gobierno de la Comunidad ha instado a los residentes a extremar las precauciones, ya que el fuego sigue activo.

El presidente de Francia, Emmanuelle Macron, se reunió con un gabinete de emergencia para abordar la situación.

En ese país, los incendios ya se enceuntan a tan solo 15 kilómetros de Burdeos. Aunque la lluvia y los vientos favorables impidieron que los incendios se agravaran durante la noche.

Sin embargo, según las previsiones del servicio meteorológico francés, se espera que las temperaturas vuelvan a subir hasta alcanzar los 40 °C a fines de esta semana.

En España

Mapa donde se ven las localidades en las que se extienden los incendios en Madrid y Ávila.
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Mapa donde se ven las localidades en las que se extienden los incendios en Valencia.
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Dos mujeres dentro de una portería de fútbol sala, en manga corta pero abrigafas en las piernas con mantas. Alrededor tienen algunos enseres en mochilas.
Rafael Bastante/Europa Press via Getty Images
Varias personas evacuadas debido al incendio forestal se han refugiado en el polideportivo de Villamanta, en Madrid. El gobierno ha declarado el estado de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila debido a la propagación de los incendios forestales en los municipios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).
Camillas de campaña de diversos colores puestas en fila en un polideportivo. Hay muchas personas tumbadas o sentadas en sus camillas, viendo el teléfono o conversndo con alguien al lado.
JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images
Un grupo de residentes descansa en un polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 20 km al oeste de Madrid, en medio de incendios que han arrasado hasta 25.000 hectáreas. Son los peores incendios forestales en la historia de la región de Madrid.
Un perrito en primera plana dentro de uno de los refugios temporales. De fondo se ve gente sentada en las camillas de campaña.
JAVIER SORIANO / AFP via Getty Images
En Madrid, la cifra de evacuados supera las 120.000 personas, procedentes de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. El servicio SUMMA112 ha permanecido activo brindando asistencia a través de sus servicios preventivos, especialmente a aquellas personas con enfermedades crónicas.
Cuatro camillas de campaña sobre el albero, la tierra de una plaza de toros. En dos de las camillas hay dos personas tumbadas.
Oscar DEL POZO / AFP via Getty Images
Personas evacuadas de Fresnedilla descansan en la plaza de toros de Valdemorillo, a 40 km al oeste de Madrid. Los peores incendios forestales en la historia de la región de Madrid se propagan al oeste de la capital española, obligando a las autoridades a evacuar a miles de personas o a ordenarles que permanezcan en sus hogares.
Tres personas sentadas alrededor de una mesa de plástico comen y miran el teléfono dentro de un centro de refugio improvisado.
JAVIER SORIANO / AFP via Getty Image
Residentes que han tenido que abandonar sus viviendas comen en el centro deportivo La Chopera (Madrid). El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que se avecinan horas difíciles en la lucha contra los incendios forestales en el país, aunque las autoridades han observado avances positivos en el control de los fuegos en los alrededores de Madrid.
Literas de campaña hechas con tubos y lona de color militar se alienean en un polideportivo. La gente ha puesto en ellas sus almohadas, sábanas o ha colgado sus toallas. En una de ellas, sentado en la parte de arriba, hay un hombre con pantalón corto y camiseta de manga corta que conversa con otro, que está apoyado en otra de las literas y también viste pantalón corto y camiseta de manga corta. Al fondo se ve más gente.
JAVIER SORIANO / AFP via Getty Image
Evacuados conversan en La Chopera (Madrid).
Dos niños vistos desde arriba, van vestidos con ropa deportiva de verano y zapatillas deportivas. Están sentados uno frente a otro, con las piernas cruzadas. Tienen delante de ellos un tablero de ajedrez y están jugando una partida.
Jose JORDAN / AFP via Getty Images
Niños evacuados por uno de los incendios forestales juegan mientras se encuentran alojados en el polideportivo de Nules —cerca de Castellón, a 50 km al norte de Valencia—. Los bomberos españoles combatieron un nuevo foco de llamas cerca de la ciudad costera de Valencia, donde se evacuó a al menos 15.000 personas.

En Francia

Mapa de los incendios activos en Francia.
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Un enorme centro de refugio para las personas evacuadas. Se ven muchísimas cajas con insumos básicos, como mantas protectoras, comida y demás. Hay muchas personas voluntarias que visten chalecos reflectantes organizando el lugar y entregando insumos. También se ve mucha gente haciendo cola para recoger cosas o esperando al fondo.
Albert Llop/NurPhoto via Getty Images
Miles de personas evacuadas de sus hogares descansan en el Parc des Expositions de Burdeos, habilitado como refugio de emergencia temporal.
En segundo plano, a la derecha, una mujer mayor, con pelo blanco, mira a la cámara. Está sentada en una silla, rodeada de otras sillas de distintos tipis en mitad de un centro de refugio improvisado. Al fondo hay una carpa blanca. A la izquierda, al fondo, otra señora mayor con pelo blanco está sentada frente a una mesa. Más al fondo, dos voluntarios del refugio visten chalecos reflectantes.
Lorena Sopena Lopez/Anadolu via Getty Images
El Parc des Expositions de Bordeaux-Lac sirve como uno de los principales centros de acogida para evacuados; allí se ofrece alojamiento temporal, servicios básicos y apoyo logístico.
En primer plano, tres personas que parece de la misma familia están echadas sobre colchonetas en el suelo, sin zapatos, tapados con sábanas. Detrás de ellos se ven muchas mesas y sillas donde hay colgadas o puestas mochilas, cajas, enseres varios. Hay infinidad de mesa sy sillas y mucha gente sentada en ellas.
ALAIN JOCARD / AFP via Getty Images
Personas que han huido de los incendios forestales descansan mientras se refugian en el Parc des Expositions de Burdeos.
En primer plano, a la derecha, una voluntaria vierte algo en un vaso, en una mesa alargada llena de comida para repartir. Al otro lado, a la izquierda, varias personas hacen fila con platos en la mano para recoger comida. Al fondo de este centro de refugio improvisado hay mucha más gente y mesas.
ALAIN JOCARD / AFP via Getty Images
Personas evacuadas debido a los incendios forestales toman alimentos mientras se refugian en el Parc des Expositions de Burdeos, ciudad francesa rodeada de destinos turísticos y viñedos de renombre mundial.
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FUENTE: BBC

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