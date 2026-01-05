Imágenes del después: 10 fotos que muestran los rezagos del fugaz ataque del Estados Unidos a Venezuela

Algunos residentes de viviendas alcanzadas por los ataques de Estados Unidos contra varias zonas de Venezuela , incluida Caracas, dijeron a la agencia internacional EFE que esta experiencia no se les olvidará "nunca" e incluso admitieron haber rememorado imágenes de Gaza , el territorio que sufrió por más de un año de bombardeos constantes de Israel.

"Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza. ¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: 'Abuela, no sé para dónde corro'; 'Qué pasó, abuela'", declaró Georgina Quijada, de 56 años, ingeniero en sistemas y una de las afectadas en el sector de Catia La Mar, en Caracas .

Quijada describió que, alrededor de la 1.50 hora local sintió un zumbido y, a continuación, un estruendo que la hizo pensar en un terremoto.

"Estaba viendo Antena 3, estaba viendo 'Aquí no hay quién viva'. Eso no se me va a olvidar nunca. Sentí un zumbido (...), las puertas del cuarto se movieron", recordó Quijada.

La mujer acudió a la ventana, donde vio fuego y humo, en una zona donde -dijo- se encuentra una escuela naval. Luego de esta primera detonación, agregó, hubo otra, pero esta vez en un edificio cercano, donde una persona falleció y otra resultó herida, de acuerdo a su testimonio.

Ataque Estados Unidos a Venezuela (3) EFE

"¿Por qué bombardear un edificio civil? (...) Nosotros no somos zona militar", reclamó Quijada, quien pidió apoyo internacional, específicamente de Rusia, Corea del Norte y China, para detener al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien llamó "loco".

Por su parte, Jesús Linares, de 48 años, aseguró que el sonido de varios impactos lo despertaron. Después de ello acudió donde su hija, quien le preguntó qué estaba sucediendo y él respondió que Estados Unidos estaba invadiendo Venezuela.

Linares caminó al cuarto de su madre cuando escuchó otro zumbido y sintió una onda expansiva que lo lanzó al piso, por lo que se refugió en un clóset y no salió hasta que escuchó gritos de sus vecinos.

El hombre, bombero de profesión, contó que socorrió y vendó con un sábana a una vecina de 82 años, quien tenía una herida "a nivel frontal" y en la pierna, producto del impacto en un edificio.

En el departamento de Linares había un cuadro del venezolano Simón Bolívar que resultó impactado por las esquirlas de la bomba. La zona quedó rodeada de escombros y objetos de los vecinos que quedaron desperdigados.

Hasta el momento, las autoridades no ofrecieron un balance de heridos y fallecidos o de daños, aunque confirmaron que murieron civiles y militares tras el ataque de Estados Unidos, que incluyó bombardeos en los estados Miranda, La Guaira y Aragua, todos cercanos a Caracas.

El domingo, cientos de simpatizantes del chavismo se movilizaron en una avenida del centro de Caracas para exigir a Trump la liberación de Maduro y su esposa.

Ambos comparecerán el lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU., confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.

Nicolás Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y confirmadas el sábado, sostienen que el presidente venezolano habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.

