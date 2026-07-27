Horror en Estados Unidos: expuso a su esposo violento en un trend de TikTok y la asesinó

Sara Gilson acusó a su pareja de pedofilia en un trend de TikTok. Días después, fue hallada muerta junto a él en su casa.

Sara Gilson, una influencer estadounidense dedicada al contenido de moda y estilo de vida, fue encontrada muerta el 23 de julio en su casa de Owasso, Oklahoma. Junto a ella estaba el cuerpo de su esposo, Jeremiah “Shawn” Duffey, de quien se encontraba separada. La principal hipótesis apunta a un homicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió cerca de las 23.16, después de que una llamada al 911 alertara sobre una situación de violencia doméstica. Durante la comunicación se escucharon los gritos de una mujer y posteriormente un disparo. Poco después, uno de los hijos menores de Gilson llamó a la Policía y aseguró que su padrastro le había disparado a su madre.

La mujer expuso al hombre a través de un trend de TikTok y fue asesinada días después. Cuando los agentes ingresaron a la vivienda encontraron a Gilson y Duffey tendidos en el suelo, sin signos vitales y con heridas de bala en la cabeza. Los investigadores intentan determinar las circunstancias exactas del episodio, aunque la línea principal sostiene que el hombre habría asesinado a la influencer antes de quitarse la vida.

El trend de TikTok con el que expuso a su pareja Días antes del crimen, Gilson participó de una tendencia de TikTok en la que los usuarios simulan prepararse para contar una experiencia impactante en un documental. Sentada frente a la cámara y con gesto serio, escribió: “Preparándome para cuando Netflix estrene un documental sobre mi futuro exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo”. En la descripción agregó: “Ojalá estuviera bromeando”.

La publicación alcanzó millones de visualizaciones y expuso públicamente las acusaciones contra Duffey. Tres días antes de su muerte, Gilson realizó otro posteo en el que expresó: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”. Tras el crimen, familiares y amigos iniciaron una campaña para ayudar económicamente a sus dos hijos y destacaron que la pérdida dejó de luto a toda la comunidad.