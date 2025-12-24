Honduras declara ganador de las elecciones al conservador Nasry "Tito" Asfura tras semanas de incertidumbre mientras su rival denuncia fraude

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el resultado la tarde de este miércoles, poniendo fin a un proceso marcado por fallos tecnológicos y acusaciones de fraude desde que los hondureños acudieran a las urnas el 30 de noviembre.

Con el 40,27% de los votos, el candidato del Partido Nacional se impuso por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que obtuvo el 39,39%, según el resultado final, denunció fraude y rechazó el resultado.

La candidata del oficialista partido de izquierda LIBRE quedó relegada al tercer lugar, con el 19,19% de los sufragios, en lo que se interpreta como un duro revés para el gobierno saliente de Xiomara Castro.

Tras difundirse los resultados oficiales, Asfura publicó un mensaje en la red social X en el que aseguró estar listo para gobernar y prometió no defraudar a la ciudadanía. En su sede de campaña, simpatizantes celebraron el anuncio mientras aún se escuchaban reclamos desde sectores opositores.

Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, logró la presidencia en su segundo intento tras una campaña en la que se presentó como un gestor pragmático con el aval de varios proyectos de infraestructura desarrollados durante su administración municipal.

"Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!", publicó el ganador en la red social X.

Nasralla, por su parte, rechazó el resultado y reiteró las denuncias de fraude que ya venía formulando en las últimas semanas.

"El dinero del Partido Nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños", denunció en X.

El candidato derrotado aseguró que ha habido irregularidades en el conteo de "10.000 urnas que equivalen a 2 millones de votos" y se preguntó si las misiones de observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos "no vieron este fraude".

La elección hondureña se suma a la reciente tendencia de giro hacia la derecha en América Latina, apenas una semana después de que Chile eligiera al conservador José Antonio Kast.

En Honduras, la tensión se vio agravada por la lentitud del conteo, que llegó a paralizarse tras la convocatoria de un recuento especial de actas finales, lo que mantuvo al país en vilo por semanas e intensificó las acusaciones de manipulación.

BBC

FUENTE: BBC